Chef-Wechsel beim Autokonzern : VW mit Schleudertrauma

Einen Dax-Konzern quasi von einer Tochtergesellschaft aus führen zu wollen ist ein eigenartiges Unterfangen. Herbert Diess hat das versucht, nicht freiwillig natürlich, auch hinter das Wirken des Aufsichtsrats gehören Fragezeichen.

An der Spitze von Volkswagen ist Diess so die Macht von Tag zu Tag mehr entglitten. Entwicklungen in der Branche früh vorauszusehen und Strukturschwächen im Unternehmen zu benennen gelten als seine Stärken. Als Schwächen lastet man ihm jedoch mangelnde Umsetzungsfähigkeit und fehlende Sensibilität im Umgang mit dem Umfeld an. Auch deshalb wurde Diess schließlich an die Spitze von Cariad beordert, jener mit Tausenden Mitarbeitern um Schlagkraft ringenden Tochtergesellschaft, die der pannenanfälligen Software auf die Sprünge helfen soll.

Das war eine Degradierung, von einem Konzernchef wird anderes erwartet. So richtig geklappt hat es ohnehin nicht. Porsche platzte nach etlicher Verzögerung der Kragen. Für sein künftiges elek­trisches SUV Macan setzt Porsche nun auf eine andere Softwarearchitektur. Diess’ ständige Verweise auf den Vorsprung von Tesla kamen im Konzern ebenfalls nicht gut an. Querelen mit dem einflussreichen Betriebsrat trugen auch nicht zur Entspannung bei.

Wie VW seine Position gefährdet

Es überrascht daher nicht wirklich, dass Diess nun den Platz an der Konzernspitze räumen und an den schon länger als Kronprinz gehandelten Porsche-Chef Oliver Blume übergeben muss. Der hatte noch vor drei Wochen in einem Gespräch mit der F.A.Z. jede Ambition auf den Chefsessel in Wolfsburg bestritten. Intern wusste längst jeder, dass es im VW-Konzern an vielen Ecken knirscht. Porsche verträgt sich mäßig mit Audi und lebt in gemeinsamen Entwicklungsprojekten in einer Arbeits- statt Liebesbeziehung. Seat steht als an der Basismobilität orientierte Marke auf der Kippe und wird von dem ertragreicheren Emporkömmling Cupra verdrängt. Škoda sucht nach Jahren erfolgreichen Aufschwungs eine neue Position zwischen Preiswert und Premium.

Die Marke VW selbst gefährdet durch überzogene Sparsamkeit im technischen Unterbau und zunehmend durchschnittlicher wirkende Autos ihre Position, die zuvor stets einen ertragreichen Hauch über Konkurrenten wie Opel, Peugeot oder Hyundai angesiedelt war. Aus Zulieferkreisen wird berichtet, es würde nur noch auf niedrigste Kosten gedrungen, Qualität spiele eine untergeordnete Rolle. Es gibt Anzeichen, dass das stimmt. Schon das Gerücht ist für das Ansehen von VW brandgefährlich.

Auf den nach außen reserviert wirkenden Blume kommt eine Mammutaufgabe zu. Er muss, wie es Porsche auf anderem Preisniveau meisterhaft beherrscht, wieder mitreißendere Autos möglich machen, die Preissetzungsmacht sozusagen serienmäßig an Bord haben. Er muss den unerwartet zähen und teurer werdenden Weg zum Elektroauto gestalten und unter globalen wie geopolitischen Gesichtspunkten womöglich neu ausrichten. Er muss die Herausforderung in einem von steigenden Unsicherheiten geprägten Markt China meistern, wo es für VW wegen des überproportional hohen Absatzanteils um viel mehr geht als für jeden anderen Hersteller. Und Blume muss auch das Zusammenspiel mit der Politik auf neuem Niveau erlernen, womit nicht nur der spezielle Einfluss der Landesregierung in Niedersachsen auf an sich betriebswirtschaftliche Entscheidungen gemeint ist.

Die eigentlich recht unspektakuläre, aber nun öffentlich erhebliche Aufmerksamkeit auf sich ziehende Ungeschicklichkeit im Austausch mit Bundesfinanzminister Christian Lindner über die Positionierung zu E-Fuels zeigt die Dimension. Blumes neues Becken ist nicht nur größer, sondern auch voller Haifische. Hoffentlich zieht er sich angesichts dessen öffentlich nicht noch weiter zurück. Dem Industriestandort Deutschland täten mehr prägende Persönlichkeiten mit Mut zur Meinung sicher gut.

Der designierte Chef weiß die Eigentümerfamilie hinter sich, auch aus der Belegschaft kommt schon Zustimmung. Blume kann in dem an selbstbewussten Führungskräften nicht armen Konzern auf die bemerkenswerte Erfolgsgeschichte von Porsche verweisen. Es wäre kein Wunder, wenn er auch an den zunächst skeptischen Kapitalmärkten bald mit gewissem Aufatmen empfangen würde. Blume soll nach derzeitiger Verlautbarung alle Aufgaben an der Spitze des Konzerns und an der Spitze des an die Börse drängenden Sportwagenherstellers Porsche in Personalunion stemmen. Das kann nicht klappen. Es wird im VW-Konzern zu weiteren Veränderungen kommen, inhaltlich und personell. Für Fans guter Autos ist das erst einmal eine hoffnungsvolle Nachricht.