Förderung von E-Autos : Nur die richtige Autoprämie hilft

Zwar wurde im Rahmen des am 3. Juni 2020 verlautbarten Eckpunktepapiers „Corona-Folgen bekämpfen, Wohlstand sichern, Zukunftsfähigkeit stärken“ von einer allgemeinen Kaufprämie für Personenkraftwagen abgesehen, über die Innovationsprämie erfolgt aber dennoch eine branchenspezifische Förderung der Automobilindustrie: nämlich durch eine Anhebung der Prämie beim Kauf von Elektro(hybrid)fahrzeugen. Daneben wurden weitere Maßnahmen beschlossen, die sich an die Automobilindustrie richten und Antriebe mit geringen CO2-Emissionen stärken sollen, vor allem die Ausweitung der begünstigten Dienstwagenbesteuerung für rein elektrisch betriebene Fahrzeuge.

Beide Säulen zur Förderung der Elektromobilität – die Anschaffungsprämie und die begünstigte Dienstwagenbesteuerung – bestehen von der Grundidee her schon länger. Nun werden beide Förderungen neuerlich aufgegriffen. Während die Ausweitung der begünstigten Dienstwagenbesteuerung bereits Eingang in den am 12. Juni beschlossenen Regierungsentwurf für das „Zweite Corona-Steuerhilfegesetz“ gefunden hat, steht die Umsetzung weiterer Maßnahmen, die in dem Eckpunktepapier beschrieben sind, noch aus.