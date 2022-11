Netzwerk nach der Übernahme : Musk und seine Chancen mit Twitter

Elon Musk macht Tempo. Kurz nachdem er den Kurzmitteilungsdienst Twitter übernahm, feuerte er die Führungsspitze und löste den Verwaltungsrat auf. Das mag rabiat und vielleicht unklug sein, ist aber folgerichtig: Wenn Musk als neuer Eigentümer dem bisherigen Vorstand nicht vertraut und zutraut, Twitter voranzubringen, kann er sich eine monatelange Übergangsphase ersparen. Denn die Zeit drängt.

Natürlich ragt die Plattform weiterhin heraus in ihrer Bedeutung für den öffentlichen Diskurs. Der ehemalige amerikanische Präsident Donald Trump hat vorgeführt, was dort möglich ist. Viele amtierende Spitzenpolitiker nutzen Twitter, aber auch vermögende Investoren, Prominente, Wissenschaftler und nicht zuletzt Meinungsbildner in einem breiten Sinne. Ein vergleichbares Forum gibt es derzeit jedenfalls so nicht.

Gleichwohl ist Twitter kommerziell bislang ein Flop geblieben. Während andere Plattformbetreiber wie Alphabet (Google) oder Meta (Facebook) aus innovativen eigenen Ideen und geschickten Zukäufen nicht nur beliebte Dienste konstruierten, sondern auch Geschäftsmodelle mit kontinuierlich fließenden Milliardeneinnahmen, ist den wechselnden Twitter-Führungen nicht einmal ansatzweise Ähnliches gelungen. Musk muss das ändern, wenn sein neuer Erwerb kein Dauerzuschussbetrieb bleiben soll.

Musk möchte mehr zahlende Kunden

In den vergangenen Tagen hat er offenbart, was ihm vorschwebt: Erstens möchte er mehr zahlende Kunden. 8 Dollar pro Monat hat er vorgeschlagen für einen verifizierten Account und einige zusätzliche Funktionalitäten. Wie andere neue und auch klassische Medien soll sich Twitter künftig aus Werbeeinnahmen und Abonnementpreisen finanzieren. Der Horrorbuch-Autor Stephen King empörte sich darüber und argumentierte, er mache die Plattform als prominenter Nutzer attraktiver und dürfe dafür nicht noch zur Kasse gebeten werden. Damit hat er einen Punkt. Aber natürlich engagieren sich auch Prominente dort, weil sie das ganz nützlich oder unterhaltsam finden; einen Preis zu verlangen ist darum nicht abwegig, im Gegenteil.

Zweitens möchte Musk schlicht mehr Nutzer anziehen. Er inszeniert sich seit Monaten als Vorkämpfer für Meinungsfreiheit und kündigte an, Twitter zu „befreien“; das zielt gerade auch auf Klientel, die sich etwa infolge von Trumps Kontensperre abwandte. Die nun gelegentlich geäußerte Sorge, auf Twitter könne künftig „alles erlaubt“ sein, ist jedoch unbegründet: Das Internet ist kein rechtsfreier Raum, im Umgang miteinander gibt es gesetzliche Grenzen und für Anbieter entsprechende Pflichten, die in vielen Ländern zugenommen haben. Darüber kann sich Musk nicht hinwegsetzen. Und auch Marktkräfte setzen ihm gewisse Grenzen: Unternehmen, die auf Twitter Werbung schalten, wollen in der Regel sicher sein, dass ihre Anzeigen nicht dort erscheinen, wo Menschen extreme Gewalt verherrlichen oder Nazis nacheifern.

Die Entlassungen laufen an

Drittens möchte Musk die Personalkosten zunächst deutlich verringern. Tausende Mitarbeiter dürften ihre Stellen verlieren. Erste Kündigungen gab es am Freitag: Entlassene Mitarbeiter erhielten wie angekündigt E-Mails mit der Nachricht, dass es ihr letzter Arbeitstag bei dem Unternehmen sei.

Die Bleibenden sollen zurück ins Büro kommen, weil es dezentral kaum möglich ist, Kultur und Geschäft eines Unternehmens grundlegend zu verändern. Von Musk selbst befeuerte Spekulationen gibt es viertens darüber, ob Twitter dereinst Teil oder Basis einer „Super-App“ sein wird, über die Nutzer viel mehr Alltägliches erledigen können als nur Kommunikation und Information. Dass sich Musk für Digitalwährungen und die Blockchain allgemein interessiert, ist bekannt. Was das für Twitter bedeuten könnte, ist indes schwer abzusehen, weil viel finanzstärkere Unternehmen ebenfalls in diese Richtung arbeiten und technisch teilweise viel weiter sind.

Als großes Risiko für Twitter könnte sich schließlich die Person Musk selbst entpuppen. Kaum vorstellbar ist, dass er neben dem Autohersteller Tesla, dem Weltraumunternehmen SpaceX und einigen anderen Projekten auch Twitter dauerhaft leiten wird – nicht zuletzt übrigens aufgrund möglicher Interessenkonflikte zwischen den verschiedenen Positionen. Und dann unterscheidet sich Musk von anderen amerikanischen Tech-Managern in einer weiteren Hinsicht: Er kommentiert oft politisch, offenbart Parteipräferenzen oder lässt sich etwa zur Zukunft der Ukraine und Taiwans ein. Erstmals steht an der Spitze einer weltbedeutenden Plattform nicht nur ein Nerd, der sich mit Marktmacht- und Datenschutzvorwürfen auseinandersetzen muss. Sondern einer mit einer öffentlichen politischen Agenda. In den traditionellen Medien gab und gibt es das immer wieder – in den neuen ist es in dieser Form neu.