„Wende nach Osten“ : Welche Beziehungen Russland zu Südostasien pflegt

Aktualisiert am

Wenn kaum noch jemand auf der Welt sie empfängt, haben die Junta-Generäle in Myanmar doch eine Tür, an die sie klopfen können: Moskau. „Dank Russland ist unsere Armee eine der stärksten der Region geworden“, bedankte sich Putsch-General Min Aung Hlaing im Juni artig bei Verteidigungsminister Sergei Shoigu. „Die Freundschaft zwischen Russland und Myanmar wird stärker und stärker.“

Christoph Hein Wirtschaftskorrespondent für Südasien/Pazifik mit Sitz in Singapur. Folgen Ich folge

Katharina Wagner Wirtschaftskorrespondentin für Russland und die GUS mit Sitz in Moskau. Folgen Ich folge

Zuvor hatte der General, dessen Armee die Menschenrechte laufend verletzt, Russlands Waffenexporteur Rosoboronexport besucht. Geschickt nutzt Russland Krisen wie den Militärputsch in Myanmar, um mit geringem Einsatz Einfluss zu gewinnen. Im März hatte der stellvertretende russische Verteidigungsminister unter dem Staunen der internationalen Gemeinschaft an der jährlichen Militärparade in Myanmar teilgenommen.