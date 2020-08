Weingesetz : Terroir statt Öchsle

Am Mittwoch hat das Bundeskabinett das von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner vorgelegte neue Weingesetz verabschiedet. Mit der Angleichung will Klöckner deutschen Wein international wettbewerbsfähiger machen.

Oberföhringer Vogelspinne, Klövener Krötenpfuhl, Hupfenheimer Jungferngärtchen. Allesamt „von deutschen Sonnenhügeln frisch auf den Tisch!“, wie Loriot einst witzelte. Solche Namen könnten bald wieder einen Aufschwung nehmen. Am Mittwoch hat das Bundeskabinett das von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) vorgelegte neue Weingesetz verabschiedet. Darin soll vor allem das Bezeichnungsrecht neu geregelt werden: weg von den an den Zuckergehalten orientierten Bezeichnungen wie „Kabinett“ oder „Spätlese“, hin zu der Lage, dem international geläufigeren „Terroir“. Bordeaux oder Rioja hätten sich als Bezeichnungen und Qualitätsversprechen schließlich international bewährt, sagte Klöckner. Wer jedoch einen Riesling bestelle, könne sehr unterschiedliche Qualitäten bekommen.

Bernd Freytag Wirtschaftskorrespondent Rhein-Neckar-Saar mit Sitz in Mainz. F.A.Z.

Mit dem lange umstrittenen neuen Gesetz soll das „germanische Weinrecht“ dem romanischen der großen Erzeugerländer Italien, Spanien und Frankreich angepasst werden. Das schon 2008 harmonisierte EU-Weinrecht ist stark an das französische Vorbild und dessen „Appellations d‘origine contrôlées“ (AOC) angelehnt. Es hat sich in den großen Weinbauländern durchgesetzt. Spanier und Italiener haben ihre Flächen mit den kontrollierten Ursprungsbezeichnungen DOC und DOP klassifiziert. Gerade ziehen die Österreicher mit DAC nach, „Districtus Austriae Controllatus“ soll einen gebietstypischen Qualitätswein beschreiben.

„Sehr komplexes“ Gesetz

Mit der Angleichung will Klöckner nun auch deutschen Wein international wettbewerbsfähiger machen, wie sie in Berlin sagte. Während die Weinexporte aus der EU von 2008 bis 2018 gestiegen seien, seien die Exporte aus Deutschland sogar gefallen. Der Rückgang dürfte freilich zum Teil auch damit zusammenhängen, dass Deutschland mit gerade einmal 100.000 Hektar Rebfläche – so viel wie im Bordeaux – selbst große Mengen Wein importiert und die meisten Winzer ihre Produkte in Deutschland verkaufen. In den Südländern hingegen steigt der Exportdruck auch deshalb, weil der eigene Weinkonsum sinkt.

Das nach Klöckners Worten „sehr komplexe“ Gesetz soll künftig eine ganze Pyramide von Herkunftsbezeichnungen möglich machen, angefangen von Wein ohne geschützter Herkunft – „Wein aus Deutschen Landen“ – bis hin zur wenige Hektar großen Einzellage.Für die stärkere Hinwendung zum Terroir haben sich vor allem die Selbstvermarkter und der Verband der Spitzenwinzer VDP stark gemacht. Die vor allem von Großkellereien und dem Einzelhandel bis zuletzt verteidigten „Großlagen“, die manchmal sehr große Flächen mit unterschiedlichen klimatischen Voraussetzungen und Böden vereinen, lehnen sie als irreführend ab. Künftig soll die Lagenbezeichnung Wein einer geschützten Ursprungsbezeichnung – etwa Mosel – vorbehalten bleiben.

Mehr zum Thema 1/

Klöckner hofft, dass die Qualität steigt, je lokaler die Lage gefasst wird. Parallel sollen deshalb den sogenannten „Schutzgemeinschaften“ vor Ort mehr Rechte eingeräumt werden. Je nach Gebiet sollen die Winzer und nicht mehr der Staat die Mindestanforderungen an Mengen Qualität oder Sorten festlegen können und so das Terroir-Profil schärfen. Details dazu müssen allerdings nach Klöckners Worten erst in der anschließenden Weinverordnung erarbeitet werden. Ohnehin sei kein abrupter Übergang geplant. Voraussichtlich 2024 oder 2025 würden die neue Regeln in Kraft treten. Klöckner setzt darauf, dass das stärker auf Lagen ausgerichtete Bezeichnungsrecht neue Rebsorten befördert – vor allem pilzresistente und solche, die mit deutlich weniger Pflanzschutzmitteln auskommen.

Parallel zum neuen Bezeichungsrecht kündigte sie am Mittwoch eine behutsame Ausweitung der Weinbau-Flächen um 0,3 Prozent an.