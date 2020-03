Weinfest in der Pfalz : Trotz Corona kamen sie in Bussen

Das Mandelblütenfest in Gimmeldingen an der Weinstraße gilt als erstes Weinfest des Jahres. „Ein Traum in rosa“, lautet die Eigenwerbung. Kein Wunder: Im März blühen hunderte Mandelbäume auf der Gemarkung der Weinbaugemeinde und die ersten Sonnenstrahlen locken normalerweise tausende Besucher in den kleinen Ort. Winzer laden zu Wein und herzhaftem Pfälzer Essen, das Paradies ist nicht weit.

Diesmal allerdings geriet das seit mehr als achtzig Jahren gefeierte Blütenfest zum Albtraum. Denn natürlich hatte die Stadtverwaltung von Neustadt an der Weinstraße, zu der die Gemeinde Gimmeldingen gehört, das Fest wegen der Corona-Pandemie schon Anfang März abgesagt. Und das, obwohl die Region erheblich vom Tourismus profitiert.

Die Absage hielt freilich am vergangen Sonntag mehr als tausend Besucher, viele von ihnen aus den umliegenden Städten Mannheim, Ludwigshafen und Karlsruhe, nicht davon ab, an die Weinstraße zu fahren. Manche kamen trotz der Absage wie in den Vorjahren mit Reisebussen. Nachmittags brach dann der Verkehr zusammen, Feuerwehr, Polizei und Mitarbeiter des Bauhofes versuchten eilig mit Absperrungen, einen weiteren Zustrom von Besuchern in den Ort zu verhindern.

Die traditionellen Ausschankstellen hatten zwar geschlossen, auch fehlte es an den sonst üblichen zusätzlichen Toiletten. Zwei Gaststätten mit Freibestuhlung aber waren geöffnet und der Andrang dort entsprechend groß, schrieb die Lokalzeitung „Rheinpfalz“. Sie habe Anrufer aus ganz Deutschland vergeblich darum gebeten, zu Hause zu blieben, sagte die Gimmeldinger-Ortsvorsteherin Claudia Albrecht der Zeitung: „Ich bin fassungslos über die Unvernunft der Menschen.“

In den sozialen Medien äußerten viele ihr Unverständnis. Die Feuerwehr aus Neustadt wandte sich mit einem eindringlichen Appell an die Besucher: Sollte sich wegen der Sturheit einiger Einsatzkraft infizieren und den Virus in der Feuerwehr weitertragen, habe das unmittelbare Folgen für die Personalstärke der Wehren. Für dieses Wochenende belassen es die Behörden nicht bei Appellen. Gimmeldingen soll durch eine starke Präsenz von Polizei und Feuerwehr weitgehend abgeriegelt werden. Der Ausflugsverkehr wird auch in den umliegenden Gemarkungen unterbunden.

