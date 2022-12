Hitzeresistente Sorten : Neue Reben, neues Glück

Weinbau in Deutschland ist auf den Einsatz von Pflanzengift angewiesen. Die EU will den Einsatz teilweise verbieten. Piwis, neue, „pilzwiderstandsfähige“ Rebsorten können eine Antwort hierauf und sogar auf den Klimawandel sein.

Die EU plant einen Anschlag auf ihre Existenz. So empfinden es viele Winzer. Als Europas Agrarminister vor zwei Jahren das Ziel ausgaben, bis 2030 ein Viertel der landwirtschaftlichen Fläche ökologisch zu bewirtschaften, war die Aufregung unter den Weinmachern noch gering. Hatten sie mit ihren Bundesländern doch noch im­mer einen Kompromiss gefunden in strittigen Fragen des Umweltschutzes. Seit Sommer aber, als Details zur Umsetzung an die Öffentlichkeit drangen, ist es aus mit der Ruhe.

Die EU will den Einsatz von Pestiziden in „empfindlichen Gebieten“ und in der Nähe menschlicher Siedlungen ganz verbieten. Der Deutsche Weinbauverband befürchtet, dass der Weinbau an der Mosel um 90 Prozent zurückgehen würde, in Baden und Württemberg um je ein Drittel. Vielen Betrieben drohe das Aus.