Weihnachtsmärkte : Wo ist der Glühwein besonders teuer?

Aktualisiert am

Erst ein Glühwein, dann eine Bratwurst und beim Bummel durch die Innenstadt noch ein paar gebrannte Mandeln: Nach vielerorts zwei Jahren coronabedingter Pause finden in Deutschland wieder Weihnachtsmärkte statt. Geschätzt 3000 Märkte gibt es nach Angaben des hiesigen Schaustellerbunds (DSB) in Deutschland. Sie zählten schätzungsweise rund 160 Millionen Besucher im Jahr, heißt es in einer DSB-Erhebung aus dem Jahr 2018.

Die erste Rückmeldung der Verbandsmitglieder sei in diesem Jahr positiv: „Unsere Schausteller sind zufrieden. Die Menschen haben sich auf den Weihnachtsmarkt gefreut und kommen sehr gerne. Aber der Euro wird oft zweimal umgedreht“, sagt DSB-Hauptgeschäftsführer Frank Hakelberg im Gespräch mit der F.A.Z. Der Energiekrise begegneten die Schausteller und Veranstalter mit verschiedenen Maßnahmen, beispielsweise effizienten LED-Lampen und zeitlich beschränkter Beleuchtung. Gleichwohl seien die Preise für Glühwein & Co angezogen, auch wenn die Standbetreiber wüssten, dass sie auch für Familien noch attraktiv bleiben müssten.