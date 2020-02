Bundesbank-Präsident Jens Weidmann hat angekündigt, sich in der Strategie-Überprüfung der Europäischen Zentralbank (EZB) besonders dafür einzusetzen, die Geldpolitik verständlicher zu gestalten und auf die Menschen zuzugehen. Als Gastredner beim Neujahrsempfang der Deutschen Börse in Eschborn bei Frankfurt sagte Weidmann am Montagabend, die Notenbank solle „mehr zuhören“. Die Bundesbank werde beispielsweise künftig einmal im Monat die Haushalte in Deutschland dazu befragen, wie ihre Erwartungen für die Inflation seien.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Die Bundesbank habe dazu im vergangenen Jahr eine internetbasierte Pilotstudie durchgeführt. „Die Ergebnisse sind ermutigend“, sagte Weidmann. Demnach stünden die Inflationserwartungen hierzulande „weitgehend im Einklang mit unserem geldpolitischen Ziel“. Die Daten lieferten insofern keine Bestätigung für Befürchtungen, die Inflationserwartungen der privaten Haushalte würden womöglich „nach unten abrutschen“ oder könnten sich „entankern“. Die neue Umfrage solle den Notenbankern helfen, besser zu verstehen, wie Privatleute ihre Erwartungen bilden und anpassen.

Ein zweiter Schritt sei dann, verständlicher zu kommunizieren. Viele Leute hätten Schwierigkeiten mit Fachbegriffen wie „Finanzmarktakteure“, „Finanzstabilität“ oder selbst „Geldpolitik“. „Wenn wir die Menschen erreichen wollen, müssen wir uns um eine verständliche Sprache bemühen“, sagte Weidmann. Wenn man dabei „näher an Charles Dickens“ herankomme, wäre das schon ein Erfolg.

Inflation richtig messen

Zu der Möglichkeit, das Inflationsziel der Notenbank von „unter, aber nahe 2 Prozent“ kräftig anzuheben, sagte Weidmann, daran habe er schon früher Zweifel geäußert. Das Preisziel müsse vielmehr „verständlich“, „vorwärts gerichtet“ und „realistisch“ sein. „Wir sollten dem Eindruck entgegenwirken, dass wir die Inflation auf die Nachkommastelle genau steuern können“, sagte der Bundesbankpräsident.

Weidmann forderte, auch darüber nachzudenken, ob die Inflation in Europa richtig gemessen werde. „Das selbst genutzte Wohneigentum fehlt im Warenkorb des Verbraucherpreisindex HVPI.“ Die Gründe seien „eher technischer Natur“. „Für mich wäre aber der eine oder andere Abstrich bei der Methodik hinnehmbar, wenn wir dafür der Lebenswirklichkeit der Menschen näher kämen“, sagte Weidmann.

Auch der Werkzeugkasten der EZB gehöre auf den Prüfstand. Man müsse die Instrumente sowohl auf Wirksamkeit als auch auf Nebenwirkungen untersuchen und die Reihenfolge einhalten: „Wenn unsere Leitzinsen bereits sehr niedrig sind, sollten wir zunächst auf die Forward Guidance, also Ankündigungen setzen, bevor wir zu schärferen Mitteln greifen“, sagte Weidmann. Staatsanleihekäufe sollten „ein Instrument für den Notfall“ sein.

Der EZB-Rat müsse aber nicht nur die Strategie überprüfen, sondern auch darüber nachdenken, wie ein Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik gelingen könne, meinte Weidmann: „Die zunehmende Verquickung von Geld- und Fiskalpolitik, wachsende Risiken für die Finanzstabilität und eine allgemeine Gewöhnung an billiges Geld machen die Normalisierung der Geldpolitik zu einer immer größeren Herausforderung.“