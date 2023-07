Aktualisiert am

Bisher profitieren energieintensive Unternehmen vom Spitzenausgleich. Nun will Bundesfinanzminister Lindner (FDP) die Steuervergünstigung abschaffen. Das könnte manche Unternehmen teuer zu stehen kommen.

Energieintensiv: Arbeiter in einer Gießerei Bild: dpa

Während SPD und Grüne energieintensive Industriebetriebe mit einem speziellen Strompreis entlasten wollen, plant Finanzminister Christian Lindner (FDP) das Gegenteil. Der FDP-Politiker lehnt nicht nur einen verbilligten Strom zugunsten einiger weniger größerer Unternehmen ab, um kleinere Betriebe nicht zu benachteiligen, sondern will sogar die achtgrößte Steuervergünstigung auslaufen lassen, den sogenannten Spitzenausgleich.

Manfred Schäfers Wirtschaftskorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Nach dem offiziellen Subventionsbericht entlastet er die Wirtschaft derzeit um 1,5 Milliarden Euro im Jahr. Im vergangenen Herbst wurde dieser Spitzenausgleich noch einmal um zwölf Monate verlängert. Damals hieß es, damit würden rund 9000 energieintensive Unternehmen um rund 1,7 Milliarden Euro entlastet. Ohne nochmalige Verlängerung läuft diese Unterstützung Ende 2023 aus. Im Haushaltsentwurf 2024, den das Kabinett gerade gebilligt hat, fehlt dieser Posten.

Lindner sieht keine Steueränderung

Wirtschaftsvertreter zeigten sich negativ überrascht – zumal Lindner sonst darauf achtet, Wünsche von SPD und Grünen nach Steuererhöhungen unverzüglich abzuschmettern. In diesem Fall sprach Lindner nach dem Kabinettsbeschluss dezent von Einnahmeverbesserungen. „Es werden klimaschädliche Subventionen abgebaut, beispielsweise wird seit Langem von den Grünen gefordert, dass der Spitzenausausgleich im Bereich der Stromsteuer entfallen muss.“ Hierbei handelt es sich nach seinen Worten nicht um eine Steueränderung, es gehe vielmehr um eine Beihilfe, auch wenn diese im Steuerrecht geregelt sei.

Mehrbelastungen für die Wirtschaft passen eigentlich nicht zu dem, was der FDP-Politiker als geboten ansieht. Das makroökonomische Umfeld erfordere eine angebotsorientierte Wirtschaftspolitik, um den Wohlstand in Deutschland langfristig zu sichern, formulierte er im Haushaltsentwurf. Dabei komme der Steuerpolitik eine entscheidende Bedeutung zu. Sie sollte die Investitionstätigkeit anregen und das Steuerrecht vereinfachen. „Für zusätzliche steuerpolitische Impulse besteht derzeit nur ein begrenzter finanzieller Spielraum, da die Erhaltung tragfähiger Finanzen bei gleichzeitigem Verzicht auf Steuererhöhungen zentrale Priorität besitzt.“

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) rechnet am Beispiel eines metallverarbeitenden Betriebs aus Hessen mit rund 250 Mitarbeitern und einem Jahresverbrauch von 50 Gigawattstunden vor, was der Wegfall des Spitzenausgleichs bedeutet. 1,2 Cent Stromsteuer auf die Kilowattstunde addierten sich auf 600.000 Euro im Jahr.

DIHK-Präsident Peter Adrian warnt vor wachsenden Unsicherheiten in Deutschlands energieintensiver Industrie. Wegfall des Spitzenausgleichs plus ein nicht ausgegorenes Industriestromkonzept ergeben nach seinen Worten eine gefährliche Mischung. Dem Standort drohe erheblicher Schaden – weit über die energieintensiven Betriebe hinaus. Die Unternehmen brauchten eine Perspektive in Deutschland. Die Verlängerung des Spitzenausgleichs wäre ein erster wichtiger Schritt. „Deutschland fällt im Standortwettbewerb sonst noch weiter zurück.“