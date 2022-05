Ukrainekrieg : „Sanktionen auf Ansage sind halbherzig“

Herr Haeusgen, die EU-Kommission schlägt vor, dass die EU-Staaten auf russisches Öl verzichten sollen. Ist das aus Sicht des Maschinenbaus wirtschaftlich verkraftbar?

Ein Verzicht auf russisches Öl ist, verglichen mit einem Gasembargo, zweifelsfrei die Maßnahme mit den geringeren Auswirkungen auf die Industrie und damit auch auf den Maschinen- und Anlagenbau. Unter den drei fossilen Rohstoffen Kohle, Gas und Öl ist das Verhältnis zwischen Auswirkungen in Russland und Auswirkung bei uns in der EU am günstigsten und damit am wirkungsvollsten. Das ist der Unterschied zu Gas. Für sich genommen halte ich eine solche Maßnahme daher für verkraftbar. Spurlos wird sie dennoch nicht an uns vorbeigehen.