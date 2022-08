Mit oder ohne Mehrwertsteuer? : Ein Paar zahlt wegen der Gasumlage 345 Euro mehr

Wozu dient die Umlage?

Die Gasumlage ist Folge des Energiesicherungsgesetzes und entsprechender Verordnungen. Sie soll Gasimporteuren wie Uniper von Oktober 2022 bis April 2024 90 Prozent der Mehrkosten ausgleichen, die sie haben, weil sie Ersatz für fehlendes Gas aus Russland anderweitig beschaffen müssen. Diese Kostensteigerung konnten die Importeure bisher nicht weitergeben, sodass die Gefahr der Insolvenz und damit des Zusammenbruchs der gesamten Lieferkette bestand. Ursprünglich war vorgesehen, dass die Konzerne die Mehrkosten auf ihre eigenen Kunden umlegen sollten, dies hätte also nur Bezieher russischen Gases getroffen. Das neue Verfahren sieht vor, dass alle Gaskunden zur Kasse gebeten werden. Manche zahlen also mehr, als sie eigentlich müssten, andere weniger.

Wer erhebt die Umlage, wer zahlt?

Zuständig ist der sogenannte Marktgebietsverantwortliche Trading Hub Eu­rope, kurz THE, ein quasihoheitlich operierendes Unternehmen der Gasnetzbetreiber. Es sammelt die Abgabe bei den Energieversorgern ein. Diese dürfen sich das Geld von ihren Kunden, also Unternehmen oder Haushalten, zurückholen, müssen das aber nicht. RWE hat angekündigt, die Umlage selbst zu tragen. Insofern entsteht jetzt doch eine Ungleichheit, welche die Politik eigentlich vermeiden wollte: Eine von RWE versorgte Wohnung muss keine Umlage zahlen, der Nachbar mit einem anderen Versorger möglicherweise schon.

Wie ist das mit der Mehrwertsteuer?

Die Gasumlage ist Teil des ganz normalen Arbeitspreises, der die Beschaffungskosten, Netzentgelte, Margen, Abgaben und weitere Elemente enthält. Das hat den Vorteil, dass die Umlage nicht bei der EU-Kommission beihilferechtlich angemeldet werden musste, aber den Nachteil, dass sie europarechtlich als Teil des Gesamtpreises nicht einzeln von der Mehrwertsteuer befreit werden kann. Eine solche Ausnahme will Finanzminister Christian Lindner (FDP) nun aber in Brüssel erreichen. Bis die Sache geklärt ist, kommen noch 19 Prozent Umsatzsteuer obendrauf. So werden aus 2,419 Cent je Kilowattstunde 2,879 Cent.

Formell ist die Umlage schon vergangenen Dienstag mit der entsprechenden Verordnung in Kraft getreten. Fällig wird sie zum 1. Oktober, in den Rechnungen der Kunden wird sie sich erst ab November niederschlagen. Die Umlage kann alle drei Monate angepasst werden, frühestens am 9. November. Die Brutto-Netto-Rechnung kann sich dann verändern. Denkbar ist die Aussetzung der Mehrwertsteuer, eine Reduktion auf 7 Prozent oder ein Abschmelzen der Umlage auf 2,033 Cent, sodass mit der Mehrwertsteuer die Belastung bei 2,419 Cent bleibt. Der Energieverband BDEW fordert, zwischen 2023 und 2025 den Steuersatz auf Gas und Strom auf 7 Prozent zu senken.

Lässt sich die Steuer streichen?

Das EU-Recht ist in diesem Punkt eigentlich recht eindeutig: Die Mehrwertsteuer-Richtlinie lässt eine Reduktion der Sätze, aber keine Befreiung zu. Lindner hat den zuständigen EU-Kommissar Paolo Gentiloni deshalb in einem auf den 12. August datierten Brief aufgefordert, das geltende Recht zu ändern. Weil das aber nicht per Dekret geht, sondern durchs normale – und langwierige – Gesetzgebungsverfahren muss, ist das für die Gasumlage letztlich kein gangbarer Weg. Lindner will deshalb auch eine Befreiung auf Basis des Artikels 395 der Mehrwertsteuer-Richtlinie beantragen. Er beruft sich dabei – mit einiger Kreativität – auf die darin erlaubten „Sondermaßnahmen“, um die „Steuererhebung zu vereinfachen“.