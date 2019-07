Folgen der Klima-Debatte : So steigert der Greta-Effekt die Ökostrom-Nachfrage

Es ist ein bisschen wie nach dem Atomunglück von Fukushima: Die Debatte um den Kohleausstieg und den Hambacher Forst sorgt beim Ökostrom-Anbieter Naturstrom für wachsendes Kundeninteresse. „Die Menschen beschäftigen sich wieder stärker damit, woher ihr Strom kommt. Und als glaubwürdiger Anbieter von sauberem, tatsächlich CO2-freiem Strom gibt uns das steigende Klimaschutzbewusstsein neuen Rückenwind“, sagte der Vorstandsvorsitzende Thomas E. Banning.

Seit dem Spätsommer 2018, als die Ereignisse rund um Hambach und die Braunkohle hohe Wellen schlugen, hätten sich die Vertragseingänge in manchen Wochen verdoppelt.

Grünstrom in 11 Millionen Haushalten

Richtig wirksam wird der Effekt nach seiner Einschätzung aber erst in diesem Jahr, in dem er mit einem spürbaren Zuwachs der Kundenzahlen rechnet. „Da zeigt der Trend in den ersten Monaten schön nach oben.“ Was Banning berichtet, deckt sich mit einer Auswertung, die das Vergleichsportal Verivox vor Kurzem veröffentlicht hat: Demnach entfielen im Juni 58 Prozent aller Neuverträge auf einen Ökostromtarif. Vor einem Jahr waren es erst 33 Prozent. Valerian Vogel, Energieexperte bei Verivox, sprach vom Greta-Effekt. Verbraucher griffen vermehrt zu Ökostrom, wenn sie sich durch externe Ereignisse selbst betroffen fühlten.

Naturstrom, von 16 Mitgliedern aus Umwelt- und Öko-Energieverbänden vor 21 Jahren gegründet, ist die Nummer zwei unter den deutschen Ökostromspezialisten. Mit seinen knapp 450 Mitarbeitern hat das in Düsseldorf ansässige Unternehmen im vorigen Jahr knapp 300 Millionen Euro umgesetzt, ein Plus von fast sieben Prozent.

Noch deutlich stärker gewachsen sind Betriebsergebnis und Jahresüberschuss. Dennoch kann Naturstrom den Hambach- und Greta-Impuls für sein wichtiges Haushaltskunden-Geschäft gut gebrauchen. Denn hier verlief die Entwicklung alles in allem eher seitwärts, auch weil das Unternehmen eine Preiserhöhung ankündigen musste, die manche Bestandskunden verschreckte.

Knapp 212.000 Haushalte belieferte Naturstrom zum Jahreswechsel mit seinem Standardtarif, rund 1000 weniger als vor Jahresfrist. Der Wettbewerb ist extrem hart. Immer mehr Konkurrenten werben mit Ökostromtarifen. Fast 11 Millionen Haushalte beziehen inzwischen Grünstrom, auf den damit ungefähr ein Viertel des Gesamtabsatzes im Privatsegment entfällt.

Doch viele Kunden schauten nicht genau hin und achteten mehr auf den Preis als auf die Herkunft der Energie, sagt Banning. „Der größte Teil des sogenannten Ökostroms ist Graustrom von der Börse, kann also ebenso gut aus Atom- und Kohlekraftwerken stammen.

Dennoch darf er unter dem Öko-Label vermarktet werden, wenn ihn die Anbieter durch Herkunftsnachweise grün färben.“ Für den Klimaschutz sei dadurch nichts gewonnen. Die vom Gesetzgeber geforderten Zertifikate werden oft in Norwegen oder Österreich gekauft, wo sie wegen des hohen Anteils an Wasserkraft günstig zu haben sind.

Über deutlich steigende Zahlen berichtet Banning im noch ziemlich neuen Geschäftsfeld der dezentralen Energieversorgung. Das Unternehmen baut unter anderem lokale Energieprojekte für Stadtquartiere und entwickelt Mieterstromprojekte für Wohnungsgenossenschaften, die die Elektrizität, teils auch Heizungswärme, für ihre Gebäude selbst erzeugen wollen. „Jeder einzelne Mieter muss sich dann entscheiden. Das ist ein bisschen wie Häuserkampf, aber es geht gut voran“, sagte Banning. Jeden Monat kämen einige hundert Kunden dazu, aktuell habe man knapp 5000 Kunden in Mieterstrom- und Regionaltarifen unter Vertrag.

Gutes Image durch Klimafreundlichkeit „kaufen“

Gut nach oben zeigt die Kurve auch im Gasgeschäft: Mehr als 25.000 Kunden werden mit Biogas beliefert. Ein weiteres Wachstumsfeld und Hoffnungsträger ist die Belieferung von Gewerbekunden. Immer mehr Unternehmen möchten sich ihren Kunden klimafreundlich präsentieren, und dazu gehört auch der Bezug von sauberem Strom. „Man kauft dann gerne unser gutes Image mit ein“, sagte Banning.