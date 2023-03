Angesichts der Turbulenzen rund um die Credit Suisse kündigen EZB, Fed & Co. eine gemeinsame Aktion an, um die Liquiditätsversorgung zu stärken. An den Aktienmärkten herrscht dennoch weiter Verunsicherung.

Nach der schwachen Vorwoche zeichnet sich im Dax auch am Montag zunächst keine Stabilisierung ab. Für massive Verunsicherung sorgt weiter vor allem die Bankenbranche. Im Rahmen einer am Wochenende festgezurrten „Notfallrettung“ übernimmt die UBS die schwer angeschlagene Credit Suisse. So nannte den Schritt der UBS-Verwaltungsratspräsident. Derweil erhöhen sechs große Notenbanken ihre Schlagzahl zur Versorgung des Finanzsystems mit Dollar-Liquidität.

In diese Verunsicherung hinein taxiert der Broker IG den Dax rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsbeginn 0,2 Prozent tiefer auf 14.740 Punkte. Bereits in der Vorwoche war der deutsche Leitindex um mehr als 4 Prozent abgesackt, zurück auf das Niveau von Mitte Januar und an die 100-Tage-Linie. Der Index der europäischen Bankenbranche, der Stoxx Europe 600 Banks, verlor gar 11,5 Prozent. Anfang des Monats hatte er in der Zinswende noch das höchste Niveau seit 2018 erklommen, bevor ihn die Krise der US-Regionalbanken und die Sorge um die Credit Suisse um insgesamt fast 18 Prozent zurückwarfen.

Im asiatischen Aktienhandel kam es am Montag angesichts der Turbulenzen zu einem Ausverkauf von Bankaktien. Besonders unter Druck stehen die Titel der HSBC Holdings Plc, die um bis zu 6,6% nachgaben und damit so stark wie seit fast sechs Monaten nicht. „Der Credit-Suisse-Deal hat bei einigen Anleihegläubigern zu erheblichen Verlusten geführt, und die Anleger in der Region dürften ihr Engagement in Bezug auf Finanzmarktturbulenzen und Risiken neu bewerten“, sagt Marvin Chen, Analyst bei Bloomberg Intelligence.

In der neuerlichen Bankenkrise wird die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch mit besonderer Spannung erwartet. Ihre Kollegen von der EZB hatten sich zuletzt nicht in der Zinswende beirren lassen und ein weiteres Mal deutlich an der Zinsschraube gedreht. Im Falle der Fed mehrten sich zuletzt die Stimmen, die mit einer Pause in der Inflationsbekämpfung im verunsicherten Umfeld rechnen.

Notenbanken wollen Dollar-Versorgung verbessern

In einer „koordinierten Maßnahme“ kündigten die Europäische Zentralbank (EZB), die US-Notenbank Fed und andere große Zentralbanken an, Bankgeschäfte in Dollar zu erleichtern und so die Finanzmärkte zu beruhigen. Wie die beteiligten Zentralbanken am Sonntagabend mitteilten, sollen ab Montag sogenannte Swap-Geschäfte ausgebaut werden, mit denen die Zentralbanken Devisen untereinander austauschen. So sollen die Zentralbanken außerhalb der USA besser mit Dollar versorgt werden.

Beteiligt sind neben der EZB und der Fed die Schweizerische Nationalbank und die Zentralbanken Großbritanniens, Kanadas und Japans. Sie einigten sich den Angaben zufolge darauf, die Häufigkeit von Devisentauschgeschäften in Dollar mit siebentägiger Laufzeit von wöchentlich auf täglich zu erhöhen.

„Spannungen auf den globalen Finanzierungsmärkten mindern“

Swap-Geschäfte seien eine wichtige „Liquiditäts-Absicherung, um Spannungen auf den globalen Finanzierungsmärkten zu mindern und so dazu beizutragen, die Auswirkungen solcher Spannungen auf die Kreditversorgung von Haushalten und Unternehmen abzumildern“, hieß es in der Erklärung.

Kurz zuvor hatte die Schweizer Großbank UBS angekündigt, die ins Straucheln geratene Konkurrentin für drei Milliarden Franken zu übernehmen. Die UBS und die Credit Suisse gehören zu den 30 Banken weltweit, die als „too big to fail“ eingestuft werden, da ihre Insolvenz eine verheerende Auswirkung auf die globale Gesamtwirtschaft haben würde.

Die Credit Suisse war nach einer Reihe früherer Skandale zuletzt weiter unter Druck geraten – unter anderem durch die Schließung der beiden US-Banken Silicon Valley Bank und Signature Bank, die den Finanzsektor beunruhigt hatten. Äußerungen des größten Anteilseigners der Credit Suisse, der Saudi National Bank aus Saudi-Arabien, die Investitionen in die zweitgrößte Schweizer Bank nicht erhöhen zu wollen, schickten den Kurs dann auf Talfahrt.