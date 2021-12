Wegen Corona-Pandemie : Fiskus verlängert Steuerstundungen

Aktualisiert am

Die Finanzämter sind gehalten, nachsichtig mit Unternehmen umzugehen, die wegen der Pandemie in Schwierigkeiten geraten sind. Fällige Steuern werden länger stundet, auf die dabei üblichen Zinsen will der Fiskus gegebenenfalls verzichten und auch die Vorauszahlungen können angepasst werden. „In weiten Teilen des Bundesgebietes entstehen durch das Coronavirus weiterhin beträchtliche wirtschaftliche Schäden“, heißt es in einem Schreiben des Bundesfinanzministeriums (BMF) vom 7. Dezember. Es sei daher angezeigt, „den Geschädigten erneut durch eine angemessene Verlängerung der steuerlichen Maßnahmen zur Vermeidung unbilliger Härten entgegenzukommen“.

Das Bundesfinanzministerium hat im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder bestimmt, dass „nachweislich unmittelbar und nicht unerheblich negativ wirtschaftlich betroffenen Steuerpflichtige“ bis Ende Januar 2022 Anträge auf Stundung der bis dahin fälligen Steuern stellen können. Die Stundungen sind längstens bis Ende März zu gewähren. Darüber hinaus sind Anschlussstundungen für diese Steuern bis Ende Juni 2022 möglich, wenn eine Ratenzahlung vereinbart wird. Bei der Prüfung der Voraussetzungen für die Stundungen „sind keine strengen Anforderungen zu stellen“, heißt es explizit. Die Anträge seien nicht deshalb abzulehnen, weil die Steuerpflichtigen die entstandenen Schäden wertmäßig nicht im Einzelnen nachweisen könnten. „Auf die Erhebung von Stundungszinsen kann in den vorgenannten Fällen verzichtet werden.“

Auch von Vollstreckungen will die Finanzverwaltung zunächst absehen, wenn der Steuerschuldner „nachweislich unmittelbar und nicht unerheblich negativ wirtschaftlich betroffen ist“. In diesen Fällen seien die von Januar 2021 bis Ende März 2022 entstandenen Säumniszuschläge grundsätzlich zu erlassen.

Zudem können die Vorauszahlungen im vereinfachten Verfahren angepasst werden. Betroffene Steuerpflichtigen können bis Ende Juni „unter Darlegung ihrer Verhältnisse Anträge auf Anpassung der Vorauszahlungen auf die Einkommen- und Körperschaftsteuer 2021 und 2022 stellen“. Bei der Prüfung der Voraussetzungen seien keine strengen Anforderungen zu stellen, heißt es auch zu diesen Fällen. „Diese Anträge sind nicht deshalb abzulehnen, weil die Steuerpflichtigen die entstandenen Schäden wertmäßig nicht im Einzelnen nachweisen können.“