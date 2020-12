Wegen Corona : Das Weltwirtschaftsforum geht nach Singapur

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) wird seinen jährlichen Gipfel im Mai nächsten Jahres statt in Davos in dem südostasiatischen Stadtstaat Singapur abhalten. „Nach eingehenden Beratungen und vor dem Hintergrund der derzeitigen Lage mit Blick auf die Corona-Fälle ist entschieden worden, dass Singapur die besten Bedingungen für das Treffen bietet“, heißt es beim Forum. „Der Wechsel des Standortes verweist auf die Priorität, die das Forum auf die Gesundheit und Sicherheit der Teilnehmer und der gastgebenden Gesellschaft legt.“

Singapur ist es gelungen, durch einen sehr harten Kurs die Fallzahlen mit wenigen Ausnahmen auf null zu drücken. Nur zu Beginn der Krise hatte es Tausende Fälle in den Baracken der Gastarbeiter gegeben.

Die Verlagerung des WEF „spreche laut und deutlich für das Vertrauen der internationalen Gemeinschaft in Singapurs Umgang mit der Pandemie bis heute“, erklärte Singapurs Minister für Handel und Industrie, Chan Chun Sing. Anstatt der Jahreskonferenz werde das WEF eine digitale Konferenz in der „klassischen Davos-Woche“ Ende Januar abhalten, hieß es in der Schweiz.

Erst der zweite Umzug des WEF

Es ist erst das zweite Mal, dass das WEF an einem anderen Ort abgehalten wird; aus Solidarität mit Amerika zog es 2002 nach den Anschlägen auf das World Trade Center nach New York um. 2022 soll das WEF dann wieder in Davos zusammenkommen. Zu dem Gipfel reisen traditionell Hunderte Staats- und Regierungschef, Manager und Vertreter weltweiter Institutionen.

Singapur kämpft schon länger um seinen Rang als Veranstaltungsort von Weltrang, wie etwa beim ersten Treffen zwischen Amerikas Präsident Donald Trump und Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un im Sommer 2018. Den Reichen hat sich die Stadt spätestens mit der Ausrichtung des ersten Formel-1-Rennens der Welt vorgestellt. Schon 2013 hatte Singapur den Ostasiatischen Wirtschaftsgipfel des WEF ausgerichtet, an dem damals rund 800 Wirtschaftsvertreter teilnahmen.

Die Wiederauferstehung nach der Krise

Die Nachricht der Verlagerung im kommenden Mai erhielt Singapur während einer in Hybrid-Form abgehaltenen Doppelkonferenz, dem Singapore Fintech Festival (SFF), an dem Regierungschefs und Minister, Stifter Bill Gates und Vorstandschefs wie Satya Nadella (Microsoft) und Sundar Pichai (Google) teilnehmen, und dem Asien-Gipfel des amerikanischen Milken Institute. Diese Konferenz wird erstmals rund um die Uhr – nachts treten Europäer und Amerikaner auf – abgehalten.

Die selbsterklärte „smart nation“ Singapur will sich mit dem WEF an die Spitze der digitalen Wiederauferstehung nach der Corona-Krise setzen. Nach der Generalprobe mit der SFF bietet Singapur auch dem WEF erstmals eine „virtuelle Komponente“, um die Teilnehmerzahl heraufzufahren. Die Konferenz ist auch deshalb für Singapur wichtig, weil sie in die Zukunft weisen soll: „Ein weltumspannender Führungsgipfel ist von entscheidender Bedeutung, um herauszufinden, wie wir uns alle zusammen aus der Krise herausarbeiten können“, sagte Klaus Schwab, der Gründer des WEF. Die Konferenz soll die erste nach dem Ausbruch der Pandemie in China im vergangenen Jahr sein, wo sich „Führer aus dem Geschäftsleben, den Regierungen und der Zivilgesellschaft wieder von Angesicht zu Angesicht treffen können.“