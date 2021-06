Drinnen in der dunklen Romeo Foxtrot öffnet Schlenker mit der Taschenlampe in der Hand die Tür zum Cockpit, auch hier fällt kein Licht hinein. Die Abdeckungen sollen die Monitore und Armaturen vor UV-Strahlen schützen. Die Rückwand des Cockpits ist mit Sicherungsknöpfen übersäht, viele sind rausgezogen. An ihnen baumeln kleine rote Plastikschilder, „Maintenance Warning“ steht in weißer Schrift darauf. „Aktuell haben wir noch keinen Strom, so weit sind wir noch nicht in diesem Flieger“, sagt Schlenker. Ihn einfach anmachen geht nicht. Die Maschine würde etwa automatisch beginnen, die Sensoren an seiner Außenoberfläche zu heizen. Die sind aber noch abgedeckt. „Dann schmelzen uns im Prinzip die Cover weg“, sagt Schlenker.