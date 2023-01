Risikobericht des WEF : Die Welt steuert auf eine Existenzkrise zu

Eine Kristallkugel zur Vorhersage der Zukunft besitzt das World Economic Forum (WEF) nicht. In seinem Globalen Risikobericht vor einem Jahr, vorgestellt fünf Wochen vor Russlands Angriff auf die Ukraine, tauchte das Wort Krieg nicht auf. Das Risiko von „Konflikten zwischen Staaten“ erschien winzig, nur auf Platz 27 der Liste der global wichtigen Risiken, wie auf dem Podium zur Vorstellung des neuen WEF-Berichts erinnert wurde.

Seitdem haben Krieg und Sanktionen die Weltwirtschaft durchgeschüttelt. Gefahren für die Ernährung der Weltbevölkerung und die globale Energieversorgung drohen „Jahrzehnte des Fortschritts“ zunichtezumachen, befürchtet das Weltwirtschaftsforum.

In seinem neuen Global Risk Report 2023, der am Mittwoch in London vorgestellt wurde, zeichnet das WEF ein düsteres Panorama an Risiken und Gefahren. Der Bericht, publiziert kurz vor Beginn des Weltwirtschaftsforums in Davos nächste Woche, basiert auf Antworten von 1200 Fachleuten, Wissenschaftlern, Politikern und Risikomanagern.

Düsterer Ausblick

In den nächsten zwei Jahren werde laut ihrer Ansicht die Lebenshaltungskostenkrise dominieren, gefolgt von Naturkatastrophen und Extremwetterereignissen und geoökonomischen Konfrontationen. Am Schluss der Top-Ten-Risiken sehen sie große Migrationsbewegungen. Mittelfristig stehen jedoch klar Klimawandel- und Umweltgefahren an der Spitze.

Die ganze Reihe der Risiken, die das WEF aufführt, liest sich bedrohlich und ungewöhnlich düster. „Wir sehen die Rückkehr von ‚älteren‘ Risiken – Inflation, Krise der Lebenshaltungskosten, Handelskriegen, Kapitalabflüssen aus Entwicklungsländern, großflächigen sozialen Unruhen, geopolitischen Konfrontationen und dem Gespenst eines Nuklearkriegs –, die kaum jemand der aktuellen Generation von Wirtschaftsführern und Politikgestaltern bislang erlebt hat“, heißt es in der WEF-Zusammenfassung.

Hinzu kommen verschärfend neuere Risiken wie untragbare Schuldenstände, niedriges Wachstum, eine Deglobalisierung und der sich beschleunigende Klimawandel. Die Chance, dass die Welt die Erderwärmung auf 1,5 Grad zur vorindustriellen Zeit beschränke, schwinde. „Der Klimawandel ist eine existenzielle Bedrohung für den Planeten, und das Fenster zur Erreichung des Netto-Null-Ziels schließt sich“, meinte John Scott vom Versicherungskonzern Zurich, der am WEF-Bericht beteiligt ist. Man müsse mehr tun, sowohl zur Vermeidung als auch zur Anpassung an den Klimawandel.

Gefahr einer „Poly-Krise“

In den kommenden zehn Jahren sehen die Befragten sechs Umweltgefahren unter den Top-Ten-Risiken, darunter auch prominent die Gefahr eines dramatischen Verlusts an Biodiversität, als des Aussterbens von Tieren und Pflanzenarten. Hinzu komme eine Verknappung der natürlichen Ressourcen. Es existiere das Risiko, dass alle Faktoren zu einer „Poly-Krise“ um das Jahr 2030 zusammenkommen.

Die kommende wirtschaftliche Ära werde von drohender Stagnation, Divergenz und Not geprägt sein, heißt es düster. Anders als im Bericht des Jahres 2022, der noch von Corona geprägt war, sehen die befragten Fachleute diesmal Infektionskrankheiten nicht mehr als große akute oder mittelfristige Bedrohungen an. Nur noch auf dem zwanzigsten Platz steht die Gefahr durch Viren und Co. Das Risiko militärischer Kriege werten die 1200 Befragten ebenfalls nicht hoch. Zwischenstaatliche Konflikte sehen sie nicht als Top-Ten-Risiko.

Dafür taucht der Begriff der „geoökonomischen Konflikte“ prominenter auf. Gemeint sind Wirtschaftskriege und Sanktionen. Auch Cyberwarfare und Hackerangriffe gehören dazu. „Unternehmen, die nicht in Cybersicherheit investieren, kommen in eine Situation, wo sie nicht mehr versicherbar sind“, sagte Carolina Klint vom Versicherungsbroker Marsh, der auch am Bericht mitgearbeitet hat.