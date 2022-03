Wasserstoff aus der Wüste : Namibia zweifelt und träumt von grüner Energie

Im namibischen Lüderitz stehen Jugendstilhäuser aus der Wilhelminischen Kaiserzeit und Kirchen wie in einem deutschen Dorf. Als ein Bahnbeamter 1908 in dem Ort einen Diamanten fand, pilgerten Abenteurer aus aller Welt an die raue Küste. Der Diamantenrausch dauerte nicht lange, dann wurde Lüderitz wieder ein verschlafenes Nest. Das Städtchen an der Küste ist benannt nach dem Bremer Tabakhändler Adolf Lüderitz, der sich als einer der ersten Deutschen Landbesitz im späteren Deutsch-Südwestafrika verschafft hatte. Bekannt ist es heute wegen der nahe gelegenen, sandbedeckten Geisterstadt Kolmannskuppe.

Claudia Bröll Freie Afrika-Korrespondentin mit Sitz in Kapstadt.

Mehr als hundert Jahre später deutet sich der nächste Rausch an: Diesmal lockt nicht funkelnder Kohlenstoff, sondern grüner Wasserstoff. Dieser wird aus entsalztem Meerwasser durch Elektrolyse gewonnen mithilfe von grüner Sonnen- und Windenergie. Die namibische Regierung und private Investoren hoffen, dass sich das Land zu einem der wichtigsten Produktionsstandorte auf der Welt entwickelt. Der Startschuss ist schon erfolgt. Im November erhielt ein Konsortium namens „Hyphen“, bestehend aus dem deutschen Erneuerbare-Energien-Unternehmen Enertrag aus der Uckermark und dem auf den British Virgin Islands ansässigen Infrastrukturinvestor Nicholas Holdings, den Zuschlag. Hyphen soll das Großprojekt bauen und 40 Jahre lang betreiben.