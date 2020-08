Wassernotstand : Muss der Pool leer bleiben?

Kein Freibad, kein Rasensprenger, kein Pool, das Ende der Sommerferien und 35 Grad: In Borgholzhausen im Kreis Gütersloh muss gespart werden, an Wasser. Das heißt: nicht den Garten wässern, nicht den Pool befüllen, um die Trinkwasserversorgung nicht zu gefährden. Und auch die Filterspülung des Freibades, für die Trinkwasser benötigt wird, musste ausbleiben.

Damit ist die Stadt nicht allein. Im Hochtaunuskreis haben die Gemeinden Grävenwiesbach und Schmitten den Trinkwassernotstand ausgerufen. Am Samstag brach in der niedersächsischen Gemeinde Lauenau kurz die Trinkwasserversorgung zusammen. Warum? Es wird mehr Wasser verbraucht als gepumpt werden kann.

„Wir haben alles auf das mindeste runtergefahren“, sagt Sven Janisch, kaufmännischer Betriebsleiter der Samtgemeinde Rodenberg, zu der die Gemeinde Lauenau gehört. Selbst für die Toilettenspülung sollte kein Trinkwasser benutzt werden. Am Freitag waren die Hochbehälter leergelaufen. Das ganze Rohrnetz drohte zusammenzubrechen. „Wenn die Netzteile einmal zusammengebrochen sind, ist es ein großer Aufwand, die wieder zum Laufen zu kriegen“, sagt Janisch.

Deswegen wurde die Bevölkerung mit Lautsprecherdurchsagen informiert, so wenig Wasser wie möglich zu verbrauchen. Die Feuerwehr fuhr Wasser in die Stadtteile, um das Wasser aus dem Hahn zu schonen. Rund 150 Hilfskräfte waren im Einsatz. „Bis Sonntag sind wir mit dem knappen Wasser hingekommen“, sagt Janisch. Am Sonntagnachmittag konnte das Netz wieder stabilisiert werden. Unkritisch ist die Situation trotzdem nicht. Zum Beispiel bei einem Rohrbruch könnte die Situation schnell kippen.

Für die Gemeinde Lauenau ist eine Wasserknappheit in dieser Form neu. Was der Grund dafür ist, kann Janisch nicht beantworten. Vielleicht die hohen Temperaturen, vielleicht die Urlaubs- und Ferienzeit, in der viele zu Hause geblieben sind und so mehr Wasser verbrauchen als sonst. Klar ist aber: Es wurden 30 Kubikmeter in der Stunde verbraucht, die Quellschüttung schafft aber nur 25 Kubikmeter in der Stunde. Hilfe kam vom Wasserverband Nordschaumburg, der Wasser ins System pumpte. Das Sparsamkeitsgebot ist aber nicht aufgehoben. „Trinkwasser soll nur benutzt werden, wo man es wirklich nutzen muss“, sagt Janisch.

Droht ein solches Szenario auch anderen Gemeinden in Deutschland? Bernd Düsterdiek leitet das Referat Umwelt und Städtebau beim Deutschen Städte- und Gemeindebund und beruhigt: „Das ist kein flächendeckendes Problem. Die Speicher sind gut gefüllt“, sagt er. Trotzdem seien das Warnsignale. Denn der Klimawandel sei auch für die Städte eine Herausforderung in der Zukunft. „Es muss sichergestellt werden, dass die Nutzung des Grundwassers als Trinkwasser für die Menschen immer Vorrang hat“, sagt Düsterdiek. Konflikte mit der Landwirtschaft oder mit wasserreichen Industrien seien dabei nicht ausgeschlossen.

Um neue Möglichkeiten der Versorgung zu schaffen, könnten Wasserversorger einer Region einen Verbund bilden. In wasserarmen Regionen können Wasserspeicher erweitert werden. Was generell immer gelte: Bürger sollten ihr eigenes Verbrauchsverhalten hinterfragen. Doch in Deutschland drohen selbst bei langanhaltenden Trockenperioden und großer Hitze keine flächendeckenden Versorgungsengpässe beim Trinkwasser.

Genug Wasser vorhanden

Das Land ist reich an Wasser. Von den rund 180 Milliarden Kubikmetern Wassermenge nutzt die kommunale Trinkwasserversorgung weniger als 3 Prozent. „In Deutschland ist grundsätzlich genug Wasser für die öffentliche Trinkwasserversorgung vorhanden. Es kann allerdings sein, dass bestimmte Quellen, die stark auf Regen reagieren, zum Beispiel Quellschüttungen, die niedrig unter der Erdoberfläche sind, nicht genug Wasser haben“, sagte Martin Weyand, Hauptgeschäftsführer Wasser des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft, am Montag.

Auch Berthold Niehues, Leiter Wasserversorgung im Verein des Gas- und Wasserfaches sieht in der Wasserknappheit mancher Kommunen ein punktuelles Problem. Das meldeten ihm auch die Wasserversorger zurück. Vielmehr sei ein solches Problem auf die dezentrale Struktur der Wasserversorgung zurückzuführen. Wenn eine Gemeinde betroffen ist, heißt das noch lange nicht, dass auch die Nachbargemeinde zu wenig Wasser hat. Deswegen können manche Wasserversorger einer anderen Gemeinde aushelfen.

In Borgholzhausen in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel speisten die Wasserwerke Halle nun Wasser in das System. Der Hochbehälter ist wieder voll. „Die eigenen Brunnen, die 85 Meter tief liegen, konnten nicht genügend Wasser generieren“, sagt Bürgermeister Dirk Speckmann. Die Lage habe sich nun durch die Hilfe entspannt. Trotzdem sollen Pools vorerst nicht befüllt, Gärten nicht bewässert werden. Dagegen öffnet das Schwimmbad am heutigen Dienstag wieder. „Zum Frühschwimmen um halb sieben gehts wieder los.“ So können die Einwohner am letzten Ferientag doch noch ins kühle Nass springen.