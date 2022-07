Hanks Welt : Zeitenwende 1972

Im Frühjahr 1972, also vor 50 Jahren, hielt ich mein Abiturzeugnis in der Hand. An diesem Juli-Wochenende 2022 trifft sich unsere Klasse in Stuttgart. Auftakt ist in der alten Schule, die inzwischen viel schicker geworden ist mit Aula, Schwimmbad und Spanisch im Angebot. Anschließend Führung durch die Stadt, die auch schicker geworden ist, zum Glück hat man den scheußlichen Kleinen Schloßplatz weggesprengt. Danach Feier im Gasthaus, mit Maultaschen und so.

Unsere Gefühle waren damals nicht viel anders als die der Abiturienten von heute: Die Welt steht offen, das Leben darf in vollen Zügen gelebt werden. Was wir nicht gemerkt haben: Das Jahr 1972 markiert eine, wenn nicht die entscheidende Zäsur der Nachkriegsgeschichte. Die „goldenen Jahre“ gingen zu Ende; das Wirtschaftswunder verabschiedete sich – nicht nur hierzulande, sondern in der gesamten westlichen Welt. Hätten wir es bemerkt, wir hätten uns in unseren Zukunftsoptimismus trotzdem kaum irritieren lassen. Aber als Zeitgenosse ist man ohnehin ein schlechter Deuter seiner Gegenwart. Das können die Historiker hinterher besser.