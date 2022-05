Bläul hat eine Entwicklung durchgemacht, die exemplarisch für einen Wandel in der Klimabewegung seit 2010 steht. Der Ursprung der Proteste in Deutschland sei international, sagt Sebastian Haunss. Er forscht an der Universität Bremen zu Protesten in der Umweltbewegung, hat sich insbesondere mit der Bewegung Fridays for Future beschäftigt. Am Rande der UN-Klimakonferenzen habe es immer ein Nebenprogramm gegeben, auf dem sich Akteure aus dem NGO-Spektrum und Klimaaktivisten vernetzt hätten. „Sie einte, dass sie die Beschlüsse der Politik als unzureichend empfanden. Sie wollten nicht mehr bloß verhandeln“, sagt Haunss. „Die internationale Bewegung verlagerte sich auf direkte Interventionen.“ Global vernetzt besetzten die Aktivisten hierzulande etwa den Hambacher Forst und protestierten gegen die Ausweitung des Tagebaus Garzweiler.

Das Restaurant, in das Bläul am Vorabend seines Protest einkehrt, liegt an einer Kreuzung nahe des Münchner Ostbahnhofs. Wenn Lastwagen vorbeidonnern, muss er seine Stimme heben, damit man ihn noch versteht. Vor Bläul steht eine Cola Light auf der blauen Plastiktischdecke. Er hat eine vegane Pizza bestellt. Seit mehr als zehn Jahren verzichtet er auf Fleisch, Milchprodukte und Eier. Für die Umwelt versuche er auch im Kleinen so viel zu tun, wie er kann.

2019 ist Bläuls persönlicher Kipppunkt. In Dresden beginnen in dieser Zeit die Proteste von Fridays for Future. Er geht zu Treffen der Umweltschutzgruppe, protestiert mit. Wenige Monate später blockiert er mit der Gruppe Extinction Rebellion den Kreisel um die Siegessäule in Berlin. „Für mich war das Limit erreicht. Deswegen bin ich zur öffentlichen Störung übergegangen“, sagt Bläul. Er will auf seine Ziele aufmerksam zu machen – ohne Tabubrüche, nur mit seinem Körper.

„Ziviler Ungehorsam ist schon lange Teil der Klimabewegung“, sagt Haunss. Bei den Protesten um das Endlager in Gorleben seit Ende der Siebziger Jahre etwa haben sich Demonstranten in Beton gegossen, um die Züge mit Atommüll zu blockieren. Viele Aktivisten der Umweltbewegung eine, dass sie sich selbst in Gefahr bringen, ohne andere zu gefährden, sagt Haunss. Er führt die Bereitschaft, den eigenen Körper für Proteste einzusetzen, darauf zurück, dass Aktivisten eine existenzielle Bedrohung durch den Klimawandel empfänden.