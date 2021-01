Anreize für mehr Produktion : Was tun gegen die Impfstoffknappheit?

Mit der Zulassung des Impfstoffs von Astra-Zeneca kann nun in Deutschland ein drittes Vakzin eingesetzt werden – für die Versorgung ist das aber zunächst kein großer Schritt nach vorn. Denn erstens will die Ständige Impfkommission am Robert-Koch-Institut den Astra-Zeneca-Impfstoff vorerst nur bei Personen unter 65 Jahren einsetzen, für die bedürftigste Zielgruppe ist er also nicht verfügbar. Zweitens wird das Unternehmen kurz- und mittelfristig viel weniger in die EU liefern als von der EU-Kommission erhofft. Das gilt auch, wenn sie in Nachverhandlungen mit dem Hersteller erreichen sollte, dass er im ersten Quartal mehr als die zuletzt zugesagten 31 Millionen Dosen liefert. Der am Freitag teilweise veröffentlichte Liefervertrag Brüssels mit Astra-Zeneca ist überdies keineswegs so eindeutig zugunsten der EU ausgestaltet, wie Kommissionschefin Ursula von der Leyen dies glauben machen wollte.

Heike Göbel Verantwortliche Redakteurin für Wirtschaftspolitik, zuständig für „Die Ordnung der Wirtschaft“. F.A.Z. Werner Mussler Wirtschaftskorrespondent in Brüssel. F.A.Z.

Am Wochenende kamen unerfreuliche Nachrichten hinzu. Auch der amerikanische Hersteller Moderna, dessen Vakzin genehmigt ist, wird mindestens vorübergehend weniger liefern als angekündigt, nach Deutschland wie in andere EU-Staaten. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) beklagte, trotz der angekündigten fünf Millionen weiteren Impfdosen habe man nicht einmal für vier Wochen Lieferklarheit.

Bessere Ergebnisse bei Novavax

Zudem erhielten Hoffnungen einen Dämpfer, es könnten schnell weitere hochwirksame Impfstoffe zugelassen werden. Vor allem die Ergebnisse einer Studie zur Wirksamkeit des Vakzins von Johnson & Johnson (J&J) mit 44.000 Teilnehmern blieben etwas hinter den Erwartungen zurück: Der Wirkstoff schützt zu 66 Prozent vor mittelschwerer bis schwerer Erkrankung, vor sehr schwerer Erkrankung mit 85 Prozent. Allerdings zeichnet sich eine geringere Wirksamkeit besonders gegen die mutierte sehr ansteckende Variante ab. Nach Ansicht des CDU-Europaabgeordneten Peter Liese wäre diese Wirksamkeit im Oktober, als es noch gar keinen Impfstoff gab, als „großartig“ eingestuft worden. Das J&J-Vakzin scheine aber nicht so gut zu wirken wie die schon zugelassenen Impfstoffe.

Das könnte die für Februar erwartete Zulassung verzögern. Bessere Ergebnisse zeichnen sich bei Novavax ab, allerdings ist auch dieser Impfstoff gegen die mutierte Variante weniger wirksam. Mit dem amerikanischen Hersteller hat die EU Vorgespräche ab-, aber noch keinen Liefervertrag geschlossen. Kurzfristig dürfte der Impfstoff also auch noch nicht zur Verfügung stehen.

Daher fordert Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nun eine „Not-Impfstoffwirtschaft, in der der Staat klare Vorgaben macht“. In dem Interview mit der „Welt“ sagte der CSU-Chef aber nicht, zu welchen Mitteln er greifen würde, um die Engpässe zu beseitigen. Ökonomen diskutieren zwei Wege: zusätzliche marktwirtschaftliche Anreize oder Zwang. Ein starkes Plädoyer für Anreize kam am Samstag von Clemens Fuest, dem Präsidenten des Münchner Ifo-Instituts. Der Staat sollte Pharmaunternehmen mit Prämien dazu anreizen, die Impfstoffproduktion schneller als geplant hochzufahren, schlug Fuest zusammen mit Daniel Gros vor, Vorstandsmitglied am Centre for European Policy Studies (CEPS) in Brüssel. „Angesichts der immensen Kosten, die der Gesellschaft durch die Pandemie und die Lockdowns in ganz Europa entstehen, sollte diese Prämie sehr hoch sein. Eine Dosis, die drei Monate zu früh geliefert wird, könnte für die Gesellschaft durchaus Hunderte von Euro wert sein, während die Kosten viel geringer sind“, schreiben beide in einer Analyse.

EU-Beschaffungsstrategie „krachend gescheitert“

Sie weisen auf eine Studie, nach der die Pandemie die globale Wirtschaftsleistung im Monat um 420 Milliarden Euro senkt. Jede zusätzlich gelieferte Dosis Impfstoff in diesem Jahr habe für die Gesellschaft einen Nutzen von etwa 1500 Euro. Die Ökonomen raten der Politik, Herstellern viel mehr als die 15 Euro je Dosis anzubieten, die Biontech und Pfizer erhalten. Noch weniger bekommt Astra-Zeneca, dessen Verträge nur Kostenerstattung vorsehen. „Von einer Firma, die mit einer Leistung keinerlei Gewinne erzielen kann, sollte man nicht zu viel erwarten“, warnen Fuest und Gros.