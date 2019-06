FAZ Plus Artikel Gewalt an Nutztieren :

Das stärkste Männchen gibt in der Natur den Ton an. Doch bei der Nutztierhaltung haben Männchen keinen Wert. Bild: dpa

Gleichberechtigung ist kein Konzept aus dem Tierreich. Aus menschlicher Warte betrachtet, haben es die Männchen dort meistens besser. Entweder sehen sie fescher aus als ihre weiblichen Partner, das gilt etwa für Pfauen mit ihren prächtigen Federn und Erpel mit ihrem bunten Gefieder. Oder sie sind viel größer und stärker, man schaue sich nur Hirsche und Löwen an, die auch noch Geweihe und Mähnen haben. Oft genug geht damit eine Machtposition einher: Das stärkste Männchen im Rudel gibt den Ton an, kann sich seine Geschlechtspartner womöglich sogar aus einem ganzen Harem von Weibchen aussuchen.

Sebastian Balzter



So lustig geht es für die Männchen aber nur in freier Wildbahn zu. In den Ställen und auf den Weiden sieht das Geschlechterverhältnis gerade umgekehrt aus. Hier haben es die Männchen schwer. Sie geben keine Milch, sie legen keine Eier, sie bringen weniger Schlachtgewicht auf die Waage. Ihr Nutzen ist also begrenzt, sie werden für die Nahrungsmittelproduktion kaum gebraucht. Noch schlimmer: Sie stören mit Paarungsdrang, Revierverhalten und Balzgehabe häufig den reibungslosen Mast- und Weidebetrieb, den sich die Landwirte wünschen. Sie zu halten, kostet trotzdem Geld. Deshalb geht es den Männchen massenhaft an den Kragen.