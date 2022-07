Wandelpapier, Wohngeld, Umlage : Was im 15-Milliarden-Paket von Scholz steckt

Für wie gravierend die Bundesregierung eine Krise hält, lässt sich auch daran ablesen, wer sich dazu äußert. Als die Bundesregierung im Mai 2020 bei der wegen Corona lahmgelegten Lufthansa einstieg, war es Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), der vor die Kameras trat und die Details vorstellte. Im Fall Uniper war das am Freitag anders: Diesmal traten nicht der Wirtschafts- oder der Finanzminister vor die Presse, die das Rettungspaket für den angeschlagenen Energiekonzern in den vergangenen Tagen ausgehandelt hatten. Stattdessen verkündete Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Kanzleramt den Vollzug – und weitere Entlastungen für die Bürger.

Wieder ein Lehman-Moment

Helmut Bünder Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf. Julia Löhr Wirtschaftskorrespondentin in Berlin.

Scholz’ Auftritt erinnerte an den von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Finanzminister Peer Steinbrück (SDP) nach der Insolvenz der Investmentbank Lehman Brothers. In der Finanzkrise lautete die Botschaft, das Geld der Sparer sei sicher. Scholz’ Botschaft in der Energiekrise jetzt ist diese: „Niemand wird mit den Herausforderungen allein gelassen.“ Für Uniper bedeutet das: Der Staat hilft mit Eigenkapital und Krediten im Volumen von 15 Milliarden Euro. Konkret übernimmt der Bund 30 Prozent an Uniper und zeichnet eine Pflichtwandelanleihe über 7,7 Milliarden Euro, die später in Eigenkapital umgewandelt wird.