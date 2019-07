Versorgungssicherheit : Was hinter dem deutschen Stromchaos steckt

Im deutschen Elektrizitätsnetz ist es im Juni mehrmals zu schweren Krisen mit europaweiten Folgen gekommen. Die Systemsicherheit war sogar gefährdet. Die Situation ähnelte der auf dem Balkan zu Beginn des vergangenen Jahres: Weil der Kosovo damals wochenlang weniger Strom ins Netz einspeiste als er entnahm, gingen plötzlich europaweit viele elektrisch gesteuerte Uhren nach.

Dass dies und Schlimmeres nun nicht geschah, ist nur den deutschen Nachbarn zu verdanken: Sie glichen das deutsche Elektrizitätsdefizit schnell aus. Sie speisten mehr Strom ein und sorgten so dafür, dass die Netzfrequenz wieder im Takt von 50 Hertz schlug.

Anders als zwischen Serbien und dem Kosovo stritten die Beteiligten nicht lange miteinander ums Geld, sondern reparierten das Durcheinander schnell – Glück im Unglück sozusagen für die europäischen Verbraucher, die davon nicht viel merkten.

Tage später ist den Verantwortlichen in den deutschen Netzbetreibern Amprion, Tennet, 50Hertz und Transnet-BW die Anspannung jedoch noch anzumerken. „Die Lage war sehr angespannt, und konnte nur mit Unterstützung der europäischen Partner gemeistert werden“, sagten sie gegenüber der F.A.Z.

Das dahinterstehende Problem wiederum ist schneller erklärt als gelöst: Eine stabile Frequenz ist für die Sicherheit und Arbeitsfähigkeit des Netzes entscheidend. Wichtig ist sie für die vielen an das Netz angeschlossenen Maschinen und Gerätschaften; selbst minimale Schwankungen beeinträchtigen moderne Hochleistungsmaschinen schon. Zu langsam gehende Uhren sind verglichen damit ein kleines Problem.

An drei Tagen ging das schief

Die Netzfrequenz stabil zu halten ist indes leichter gesagt als getan, denn: Das Netz ist europaweit verbunden – von Dänemark bis zur Türkei und von der Ukraine bis nach Portugal. Deutschland liegt mittendrin. Zwei Netzbetreiber koordinieren den europaweiten Stromfluss: „Blockführer“ für den Süden ist die Schweizer Swissgrid, der für den Norden Deutschlands Amprion.

Idealerweise sorgt jedes Land oder der dort zuständige Netzbetreiber dafür, dass Angebot und Nachfrage in seiner „Regelzone“ ausgeglichen sind. Weil dieser Ausgleich nicht immer passgenau gelingt, halten die Netzbetreiber Reserven vor. Diese kaufen sie jeweils am Vortag am Markt ein. Schwankungen zwischen Angebot und Nachfrage sollen auf diese Weise sekundengenau ausgeglichen und die Frequenz stabil gehalten werden.

Exakt das ist im Juni in Deutschland schief gegangenen, also mitten in Europas Stromnetzverbund. Und zwar gleich dreimal. Die Daten teilten die Netzbetreiber mit, es waren der 6., der 12. und der 25. Juni. Am Dienstagabend der vergangenen Woche reichten die Reserven wieder einmal nicht – obwohl große Verbraucher abermals kurzfristig abgeschaltet worden waren, um die Nachfrage zu dämpfen.

Das kommt immer häufiger vor. In der Branche heißt es, im vergangenen Jahr seien Stahlwerke und Aluhütten ungefähr 100 Mal kurzfristig für bis zu einer Stunde vom Netz genommen worden. Geregelt ist das in einer eigenen Abschaltverordnung. Die Betriebe werden dafür entschädigt – begeistert sind sie über die nur wenige Stunden im Voraus angemeldeten Produktionsunterbrechungen dennoch nicht.

Die Netzagentur kennt das Thema. „Die jüngsten Entwicklungen der Gebots- und Abrufzahlen abschaltbarer Lasten deuten darauf hin, dass sich im Hinblick auf den tatsächlichen Bedarf der Übertragungsnetzbetreiber an sofort und schnell abschaltbaren Lasten im letzten halben Jahr vernehmliche Veränderungen ergeben haben“, schrieb sie dieser Tage an Wirtschaftsvertreter.

Das klingt verklausuliert, bedeutete aber: Trotz der Abschaltungen fehlte im deutschen Netz die Leistung von fünf bis sechs Kernkraftwerken. Die Netzbetreiber wiederum beschreiben die Lage so: „Der Bedarf für Regelenergie an den oben genannten Tagen lag im Schnitt bei mehr als sechs Gigawatt. Kontrahiert hatten die Übertragungsnetzbetreiber insgesamt drei Gigawatt Regelenergie.“