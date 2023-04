Was Frankreichs Rentenreform ändert – und was nicht

Menschen halten am 13. April 2023 in Paris während eines Protests ein Banner mit der Aufschrift „Rentenreform: Länger Arbeiten, nein“ hoch. Bild: dpa

Die Rentenreform der französischen Regierung ist nach der grundsätzlichen Billigung durch den Verfassungsrat und der finalen Unterschrift von Präsident Emmanuel Macron am Samstag in Kraft getreten. Damit ist nun Gesetz, dass das Mindestalter für den Renteneintritt stufenweise von 62 auf 64 Jahre steigt. Los geht es im September. Jahr für Jahr wird das Mindestalter dann um drei Monate heraufgesetzt, ehe im Jahr 2030 die 64 erreicht sind.

Die Anhebung der Beitragsquartale, die es für eine abschlagsfreie Vollrente braucht, erfolgt parallel dazu von heute 168 (42 Jahre) auf 172 (43 Jahre) – und das schon bis 2027, nachdem bislang noch ein behutsamerer Anstieg bis 2035 vorgesehen war. Die Franzosen müssen künftig also nicht nur länger warten, bis sie die gesetzliche Rente beziehen dürfen, sondern auch mehr arbeiten und Beiträge einzahlen, um die vollen Bezüge zu erhalten.

Politisch sorgt die Rente mit 64 für Wirbel. Aus Sicht von Opposition und Gewerkschaften geht sie zulasten von Geringverdienern, Frauen und Arbeitnehmern mit körperlich schweren Tätigkeiten und solchen, die früh ins Berufsleben eingetreten sind. Zu ihren Alternativvorschlägen zählen höhere Beitragssätze für Arbeitgeber, mehr Druck zur Beschäftigung älterer Arbeitnehmer oder eine höhere Mindestbeitragsdauer ohne (höheres) Mindestalter für die Rente, um das umlagefinanzierte System im Gleichgewicht zu halten. Mitunter werden die Unwuchten des demographischen Wandels und die Reformnotwendigkeit aber auch angezweifelt.

Insgesamt sechs Quartale

Dabei ist eine Frühverrentung weiterhin möglich, nicht nur für Behinderte und Arbeitsunfähige. So darf sich auch nach der Reform mit 58 Jahren in den Ruhestand verabschieden, wer früher als mit 16 Jahren zu arbeiten begonnen hat. Selbiges gilt für einen Berufsstart zwischen 16 und 18 Jahren (ab 60), zwischen 18 und 20 Jahren (ab 62) sowie – was auf Druck der oppositionellen Republikaner im Gesetz ergänzt wurde – zwischen 20 und 21 Jahren (ab 63). Voraussetzung für eine Frühverrentung ist eine Beitragsdauer von mindestens 43 Jahren. „Lücken“ im Lebenslauf werden also bestraft.

Auch in den Genuss eines neuen Rentenzuschlags für Mütter kommen diese nur, wenn sie mit 63 Jahren die obligatorische Beitragsdauer von künftig 43 Jahren vorweisen können. Dennoch sollen rund 30 Prozent aller Frauen je Jahrgang profitieren können, unter anderem indem ihnen im Zuge der Reform – in diesem Fall auf Druck der linken Oppositionsparteien – nicht mehr länger nur vier Quartale für jedes nach 2010 geborene oder adoptierte Kind fix gutgeschrieben werden. Sondern noch zwei weitere jener vier Quartale, die sie als „Erziehungszeit“ bislang mit den Vätern aufteilen konnten, also insgesamt sechs.

Weit unter den sonst regulären 64 Jahren

Für viele Beschäftigte ändert sich durch die Reform wenig. Schon heute liegt das tatsächliche Renteneintrittsalter in Frankreichs Privatwirtschaft bei durchschnittlich knapp 63 Jahren, Tendenz steigend. Und wer bis zum 67. Lebensjahr wartet, erhält zwar kleinere Abzüge bei zu wenigen Quartalen, doch der generelle Abschlag entfällt wie bislang. Die Formel in der Privatwirtschaft lautet unverändert: Durchschnittliches Bruttojahresgehalt der „besten“ 25 Beitragsjahre mal 50 Prozent mal Anzahl an eingezahlten geteilt durch obligatorische Quartale; wie viel man in den „schlechteren“ Jahren einzahlt, bleibt unerheblich.

Für Beamte zählen bei der Ermittlung der Rentenbezüge auch in Zukunft nur die sechs letzten Dienstmonate. Zählen sie zu den „aktiven“ Berufsgruppen mit hohem Belastungspotential wie Polizisten oder Kanalarbeiter, müssen sie zwar zwei Jahre länger arbeiten, doch ihre Altersgrenzen bleiben mit 54 und 59 statt 52 und 57 Jahren weit unter den sonst regulären 64 Jahren. Ähnlich ist es bei Beschäftigten etwa der Pariser Verkehrsbetriebe RATP oder des Energiekonzerns EDF, wo es Spezialkassen mit Sonderruhestandsregelungen gibt. Die allermeisten dieser Kassen werden nur für künftige Jahrgänge geschlossen.