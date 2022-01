Teure Energietarife : Was Stromkunden wissen müssen

Die im Artikel wiedergegebene Begründung, daß die Energieversorger bei vielen Neukunden in der Grundversorgung zu hohen Preisen kurzfristig zukaufen müssten, ist für mich nachvollziehbar. Nach den Erfahrungen mit Flexstrom mache ich nur noch längerfristige Lieferverträge mit seriösen Stromanbietern, die auch selbst Strom erzeugen. Das kostet mich mehr, dafür habe ich einen verlässlichen Vertragspartner, der seinerseits planen kann. Die ganzen Zocker und Sparfüchse, die jetzt in die Röhre schauen, sollen ruhig ein bisschen bluten - haben ja vorher auch kräftig gespart. Daß die Preise generell und vor allem durch staatliche Fehlregulierung zu hoch sind, ist davon unbenommen.

Christoph Weise

22.01.2022 - 14:47

Im Artikel bleibt unerwähnt, dass die Firmen in den vergangenen Jahren ihre Investitionen in neue Öl- und Gasfelder stark reduziert haben, weshalb nun die Fördermengen nicht kurzfristig erhöht werden können. Es liegt also nicht alleine an dem "gewaltigen" Wirtschaftsaufschwung und den CO2-Zertifikaten.