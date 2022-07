Kampf gegen die Inflation : Runde Tische bringen keine guten Ergebnisse

Walter Eucken, der Kopf des Ordoliberalismus, schrieb ein­mal: „Kollektive sind oh­ne Gewissen. Richtiger: Sie haben stets ein gutes Gewissen.“ Ein gutes Gewissen haben fraglos die Teilnehmer der neuen konzertierten Aktion, mit deren Hilfe sich Bundeskanzler Olaf Scholz gegen die aktuellen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ge­fährdungen wenden will.

Wahr ist: Gerade in der SPD, aber auch bei den Grünen sind Sorgen vor sozialer Un­rast für den Fall zu verspüren, falls der Herr im Kreml sein Gas künftig in Sibirien abfackeln sollte, statt es durch die Pipeline nach Europa zu schicken. Selbst wenn es dann nicht zu ernsten Versorgungsengpässen käme, wären weiter deutlich steigende Preise kaum zu verhindern. Nicht zufällig sprach der Kanzler von einer „historischen He­rausforderung“, versehen mit der Botschaft: „Wir stehen zusammen.“

Das Ansinnen, den alten deutschen Korporatismus gegen die He­rausforderungen der neuen Welt zu mobilisieren, wirkt wie aus der Zeit gefallen. Es kann aber als ein Versuch der Regierung betrachtet werden, einen Teil der in diesen Zeiten schwer zu tragenden politischen Verantwortung zu delegieren. Die konzertierte Aktion mag auch den Zweck erfüllen, etwas Zeit zu gewinnen, weil Beschlüsse nicht schon jetzt ge­troffen werden sollen. In jedem Falle sollte man sich von den Treffen nicht viel versprechen.

Lohn-Preis-Spirale

Vergleiche mit der Zeit vor einem halben Jahrhundert erweisen sich als hilfreich. Wären die damaligen bitteren Erfahrungen mit der Abhängigkeit vom arabischen Öl nicht in Vergessenheit geraten, hätte man sich in unserer Zeit nicht in eine Abhängigkeit vom russischen Gas begeben, deren bittere Folgen jetzt zu verspüren sind. Aus der damaligen Zeit lässt sich aber auch erkennen, wie die Idee einer konzertierten Aktion spätestens dann zerbricht, wenn die Inflation ihr hässliches Haupt erhebt.

Die erste konzertierte Aktion verbindet sich mit dem Namen des da­maligen sozialdemokratischen Wirtschaftsministers Karl Schiller. Sie war jedoch die Schöpfung des Ökonomen Herbert Giersch – was all je­ne erstaunen mag, die mit Giersch den sehr liberalen und marktwirtschaftlichen Angebotsökonomen aus seiner Zeit als Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft verbinden.

Giersch besaß jedoch ein Leben vor Kiel. Und in diesem ersten Ökonomenleben verstand er sich, wie er selbst sagte, als ein „Aktionist“ in Fragen kurzfristiger Konjunktursteuerung im Geiste des britischen Ökonomen John Maynard Keynes.

Giersch lernte daraus

Die erste konzertierte Aktion war, wie übrigens auch die Gründung des Sachverständigenrats (dem Giersch mehrere Jahre angehörte), nicht zu­letzt ein Versuch, den Gewerkschaften gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge von Wirtschaftswachstum und Inflation zu vermitteln. Das ging schief. In der Praxis betrieben die Ge­werkschaften eine aggressive Lohnpolitik ausgerechnet zu einem Zeitpunkt schwachen Wachstums und steigender Inflationsraten, was den bekannten Ökonomen Gottfried Bom­bach zu dem kopfschüttelnden Kommentar veranlasste: „Als die Ge­werkschaften das Wirtschaftswachstum verstanden hatten, war es vorbei.“

Ein Versuch, heute eine Lohn-Preis-Spirale am runden Tisch zu verhindern, dürfte nicht besser funk­tionieren. Der wichtigste Grund ist nicht einmal, dass die aktuellen ökonomischen Stichwortgeber der Ge­werkschaften kaum gewitzter er­scheinen als ihre Vorgänger vor 50 Jahren. Vielmehr stellte sich da­mals bald heraus, wie sehr Träume korporatistischer Wirtschaftspolitik in pluralistischen Gesellschaften an Informationsproblemen und unterschiedlichen Präferenzen scheiterten und wie die Einflussnahme organisierter Interessen auf das Staatshandeln häufig nicht der Allgemeinheit diente.

Mehr zum Thema 1/

Zumindest Giersch lernte da­raus: Er erkannte die Notwendigkeit einer Verbesserung der wirtschaft­lichen Rahmenbedingungen durch eine zupackende Angebotspolitik.

Die Theorie der Wirtschaftspolitik hat aus gutem Grund vor Jahrzehnten den Schluss gezogen, Institutionen wirtschaftspolitische Kompetenzen klar zuzuordnen. Die Verantwortung für die Geldwertstabilität wurde von Regierungen unabhängigen Zen­tralbanken zuerkannt, um sie von den Partikularinteressen der Vertreter des Korporatismus fernzuhalten.

Dafür trägt die gewählte Politik die Verantwortung für die Sicherheit der Versorgung mit Energie – auch wenn dies Konflikte mit Unternehmen er­fordert, die bereit sind, sich in energiepolitische Abhängigkeit zu begeben. Runde Tische sind gut für ein gutes Gewissen. Aber sie sind in Fragen der Wirtschaft keine Veranstaltungen für gute Ergebnisse.