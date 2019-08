10.000 Arbeitsplätze : Die großen Pläne für den Flughafen Athen

Aktualisiert am

Der brachliegende Flughafen Hellinikon in Athen soll privatisiert werden – nach Jahren der Blockade. Der Investor hat große Pläne: Er setzt auf Yachten, ein Casino und Einkaufszentren.

Das Architektenbüro Norman Foster plant die Umgestaltung des Flughafengeländes. Bild: The Hellinikon Project

Die Privatisierung und Bebauung des ehemaligen Athener Flughafens Hellinikon wird zum Symbolprojekt für die neue griechische Regierung unter dem wirtschaftsliberalen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis. Der setzt alles daran, die Wirtschaft seines Landes auf Touren zu bringen und das in der Krise verlorene Volkseinkommen der Griechen wieder zurückzugewinnen.

Das Projekt Hellinikon allein bringt dabei nach Darstellung der Investmentgesellschaft sofort rund 10.000 Arbeitsplätze und über die kommenden Jahre ein Plus für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Landes von 2,4 Prozentpunkten. Für Ministerpräsident Mitsotakis ist der schnelle Start des Hellinikon-Projekts gleich doppelt von Bedeutung: Gegenüber internationalen Investoren soll gezeigt werden, dass die neue Regierung eine Zeitenwende darstellt. Gegenüber den europäischen Gläubigern will Mitsotakis so schnell wie möglich die Glaubwürdigkeit eines ernsthaften Reformers erwerben, um aus dieser Position heraus über günstigere Konditionen bei den Haushaltszielen zu verhandeln.