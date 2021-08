Erinnerungen an die Kanzlerin : Mit Frau Merkel über den Wolken

Manaus, also mitten im Amazonasgebiet vor ziemlich genau einem Vierteljahrhundert: Die Bundesumweltministerin heißt Angela Merkel, sie ist auf großer Dienstreise, erst in Mexiko, dann in Brasilia, São Paulo und nun zum Abschluss im Tropenwald. Es ist heiß und schwül, mit dabei der junge Hauptstadtkorrespondent der F.A.Z. Das Kamerateam des ZDF ist verschwunden, die Kollegen sind zu einem Dreh in der Krone eines dieser Baumriesen abgetaucht, von wo man das große grüne Dach überblicken kann. Das ist eine in jeder Hinsicht verlockende Aussicht. Ein paar Journalisten wollen es den Kollegen vom Fernsehen nachmachen, entern einen bereitstehenden Käfer – doch da eilt die Ministerin herbei. Ihre unmissverständliche Botschaft: Bald ist Abflug, da kann nicht jeder machen, was er will, man bleibt zusammen. Das meiste bekam der Sprecher ab, das gehört zu seinem Berufsbild, aber auch die Journalisten kommen sich vor wie Grundschüler, die von der Lehrerin zusammengestaucht werden, sie klettern bedröppelt aus dem Auto.

Es ist eine kleine Szene aus einer Zeit, in der kein Mensch daran dachte, dass diese Frau aus dem Osten einmal im Kanzleramt sitzen könnte. Aber eines war da schon klar: Sie hat alles im Blick, sie ist durchsetzungsstark, und sie kümmert sich auch um Details – etwa als sie in São Paulo einen Baum pflanzt und die Begleitpresse dies nicht pflichtgemäß begleitet. Diese erkundeten zu der Zeit fröhlich die Innenstadt und landet in einer wunderbaren alten Bar, wovon heute noch ein leider recht verschwommenes Foto Zeugnis abgibt. Merkels Sprecher reagierte damals schlagfertig auf die kritische Frage seiner Chefin, wo denn die Journalisten seien: Irgendwann müssten die ja arbeiten und schreiben.

Eine wissensdurstige Politikerin

Der Ausflug über den Atlantik, für den die Ministerin und ihre Mitreisenden sich eine Woche Zeit genommen hatten, was damals nicht ungewöhnlich war, aber heutzutage extrem üppig wäre, war nicht die erste Begegnung. Die gemeinsame Zeit begann Ende März 1995 in Berlin. Es war die erste Klimakonferenz für den Wirtschaftsredakteur aus Frankfurt, die erste Woche durfte er abdecken. „Frau Merkel“, wie es damals in der F.A.Z. höflich hieß, war seit wenigen Monaten Nachfolgerin von Klaus Töpfer, der in der Szene einen Ruf wie Donnerhall genoss. Die vormalige Ministerin für Frauen und Jugend musste sich die Anerkennung erst noch erarbeiten. In Berlin wurde sie, wie es Usus ist auf solchen Konferenzen, als Gastgeberin zur Sitzungspräsidentin gewählt. Zur Eröffnung sagte sie so schöne wie richtige Sätze wie: „Die Erkenntnisse der Wissenschaft, die sich kontinuierlich erhärten, zwingen uns zu konsequentem Handeln.“ Obwohl gerade in Deutschland die Erwartungen an dieses Treffen hoch waren, was weitere Verpflichtungen der Industriestaaten betraf, äußerte sich die CDU-Politikerin zurückhaltend. Realistisch sei ein Mandat für weitere Verhandlungen, damit man zwei Jahre später ein Protokoll verschieden könne.

So sollte es kommen. In Kyoto steht Merkel abermals im Zentrum der Verhandlungen. Der japanische Gastgeber hält sich zurück. Auf die Frage, ob ein solches Ringen, das sich regelmäßig bis tief in die Nacht hinzieht, nicht nervtötend sei, sagt sie sinngemäß: Ihr gefalle die Aufgabe, zu hören, was die unterschiedlichen Positionen und Interessen seien, und dann zu sehen, wie man das Ganze so zusammenführen könne, sodass am Ende alle zustimmen könnten. Da ahnt man, warum sie sechzehn stressige Jahre im Kanzleramt durchhalten konnte. Jahre später traf dort der nicht mehr ganz so junge F.A.Z.-Redakteur eine ehemalige Mitarbeiterin der deutschen Botschaft in Tokio, die von einer späteren Erfahrung mit der Umweltministerin berichtete, als diese eine Woche in dem Land unterwegs gewesen war. Da habe Merkel sie jeden Abend gefragt: Und was haben wir heute gelernt? Dieser Wissensdurst ist kennzeichnend für die Politikerin.