Der heiße Sommer verlangt den Deutschen einiges an Kraft ab, egal ob sie im Büro sitzen oder draußen in der prallen Sonne arbeiten müssen. Da die andauernde Hitze eine Belastung für die Gesundheit sein kann, machen sich Politiker und Mediziner momentan Gedanken darüber, wie Menschen möglichst unbeschadet durch den Sommer kommen können.

Ein Vorschlag kam am Dienstag vom Vorsitzenden des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes (BVÖGD), Johannes Nießen: „Wir sollten uns bei Hitze an den Arbeitsweisen südlicher Länder orientieren: Früh aufstehen, morgens produktiv arbeiten und mittags Siesta machen, ist ein Konzept, das wir in den Sommermonaten übernehmen sollten“, sagte er. „Siesta in der Hitze ist sicherlich kein schlechter Vorschlag“, schrieb Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach dazu auf Twitter. Der SPD-Politiker sieht in der Frage allerdings nicht die Politik gefordert.

„Notwendigkeit sehe ich nicht“

Direkt angesprochen von dem Vorschlag fühlten sich hingegen mehrere Vertreter der deutschen Wirtschaft. Die Präsidentin des Verbandes der Familienunternehmer, Marie-Christine Ostermann, hat eine Hitze-Siesta für Beschäftigte abgelehnt.

„Bei hohen Temperaturen sind Arbeitgeber durch Vorgaben zum Arbeitsschutz bereits jetzt dazu aufgerufen, Maßnahmen für ein erträgliches Arbeiten zu ergreifen. Die Notwendigkeit einer flächendeckenden, womöglich gesetzlich festgelegten Siesta im Sommer sehe ich nicht“, sagte Ostermann am Mittwoch der Düsseldorfer „Rheinischen Post“.

„Modelle wie Vertrauensarbeits- und Gleitzeit bieten in vielen Jobs, wo dies vom Arbeitsablauf her möglich ist, ohnehin die Möglichkeit, an heißen Tagen bereits früh mit der Arbeit zu beginnen, um die kühleren Stunden am Morgen optimal dafür zu nutzen. Frei nach dem Motto: Früher Vogel fängt den kühlsten Wurm“, sagte Ostermann.

In manchen Berufsgruppen schwer umsetzbar

Bedingten Zuspruch erfuhr das Konzept hingegen von der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU). „Natürlich müssen wir vor allem die Beschäftigten schützen, die bei dieser Gluthitze draußen unter freiem Himmel arbeiten müssen“, sagte der Bundesvorsitzende der IG BAU, Robert Feiger, am Dienstag laut einer Mitteilung.

Die Verlagerung der Arbeit in die frühen Morgenstunden und die späten Abendstunden sei aber für bestimmte Berufsgruppen, etwa Bauarbeiter, Erntehelfer oder auch Reinigungskräfte, nicht so einfach anwendbar, erklärte Feiger. Bei Bauarbeitern gebe es etwa bei Arbeiten vor 7 Uhr morgens Konflikte mit dem Lärmschutz. Auf einer Baustelle oder auf Feldern eine Siesta mit einem Mittagsschlaf zu verbringen, sei zudem generell schwierig.

„Bei diesen Temperaturen, bei denen das Thermometer mittlerweile die 40-Grad-Grenze immer wieder schrammt, gibt es nur eines: runter vom Bau, vom Feld, von der verschmutzen Dachterrasse“, sagte der Gewerkschafter. Für die fehlende Arbeitszeit sollte dann mit staatlichen Hilfen Ausfallgeld bezahlt werden.

„Ein Instrument von vielen“

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) sieht die Arbeitgeber beim Hitzeschutz in der Verantwortung. „Bei Hitze kann man viel tun. Die Arbeitszeit in den kühleren Stunden des Tages stattfinden zu lassen, ist ein denkbares Instrument – aber eben eines von vielen“, sagte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel der Deutschen Presse-Agentur.

Grundsätzlich müsse der Schutz genau zum jeweiligen Arbeitsplatz passen und individuelle Lösungen in den Betrieben umgesetzt werden. Dafür brauche es auch mehr Kontrollen beim Arbeitsschutz, der Gefährdungsbeurteilungen vorschreibt, um daraus Instrumente zum Schutz der Beschäftigten abzuleiten, erklärte Piel.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) klinkte sich ebenso in die Diskussion ein. Andreas Matzarakis, Leiter des Zentrums für Medizin-Meteorologische Forschung des DWD, hält die Siesta für eine „tolle Sache“. Die Menschen müssten es lernen, sich bei Hitze anders zu verhalten, betonte der Gesundheitsmeteorologe. Eine Siesta, wie in südlichen Ländern üblich, habe vor allem einen Zweck: „So kann man tagsüber, wenn es heiß ist, die Aktivitäten reduzieren und die Sonnenexposition verringern.“