Staatspräsident : Was die Wiederwahl von Mattarella für Italiens Wirtschaft bedeutet

Wirtschaftsvertreter in- und außerhalb Italiens haben mit Erleichterung auf die Wiederwahl von Sergio Mattarella zum italienischen Staatspräsidenten reagiert. Der 81 Jahre alte Politiker ist am Samstagabend von einer klaren Mehrheit der rund tausend Wahlleute im Amt bestätigt worden. Er hatte bis vor wenigen Tagen noch darauf bestanden, keine zweite Amtszeit anzutreten. Doch nachdem sieben Wahlgänge ohne Ergebnis blieben, weil die politischen Parteien ihre Zerstrittenheit nicht überwinden konnte, ließ sich Mattarella umstimmen. Mario Draghi bleibt damit Ministerpräsident und Chef der Regierung.

Der somit gesicherte Status Quo sorgt in Wirtschaftskreisen für Beruhigung. Der Wirtschaft ist der Verbleib des ehemaligen EZB-Präsidenten an der Regierungsspitze wichtig, zumal, wenn ihn Mattarella mit seinem Reformkurs unterstützt. Der Präsident des Industrieverbandes Confindustria, Carlo Bonomi, brachte in einer Erklärung seine „Genugtuung“ über die gefundene Lösung zum Ausdruck. Mattarellas „Autorität und Ansehen in der Rolle als Garant der Verfassung“ sowie seine proeuropäische und transatlantische Politik seien „eine Gewähr für die nationale Glaubwürdigkeit„. Das Parlament habe „endlich“ eine Lösung gefunden, mit der die Regierungsarbeit wieder in Gang kommen könne. Das Risiko einer Krise sei vermieden worden, und das Vertrauen der Italiener und der Unternehmen gestärkt, sagte Bonomi.