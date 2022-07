Wasserversorgung : Nun kommt die „Wasserwende“

Mit einer nationalen Wasserstrategie will die Bundesregierung dafür sorgen, dass sauberes Wasser „immer und überall in Deutschland ausreichend vorhanden ist“. Lange Zeit schien das selbstverständlich zu sein. Aber die vergangenen Tage haben gezeigt, dass Wasser zum Politikum wird und Fragen der Verteilung und Rationierung aufwirft. In Zeiten von Hitze, Dürre, Sturzfluten und Starkregen infolge des Klimawandels muss Vorsorge getroffen werden. Dies soll mithilfe der nationalen Wasserstrategie geschehen, die federführend im Bundesumweltministerium von Steffi Lemke (Grüne) erarbeitet wird.

Katja Gelinsky Wirtschaftskorrespondentin in Berlin Folgen Ich folge

Der rund 100 Seiten starke Strategieentwurf wurde am Donnerstag in die Ressortabstimmung gegeben, die Kabinettsbefassung ist für Ende des Jahres geplant. Auf dem Weg dahin werden intensive Diskussionen und Auseinandersetzungen erwartet. Die Rede ist von einer „nationalen Kraftanstrengung“, die Bund, Länder und Kommunen gemeinsam und unter Einbeziehung von Landwirtschaft, Gewerbe, Industrie und Verbrauchern zum Schutz des Wassers unternehmen müssten.

Fokus auf natürlichen Klimaschutz

Ziel der Strategie ist es, durch vorsorgende und integrative Maßnahmen bis zum Jahr 2050 eine „Wasserwende“ herbeizuführen. Es gehe darum, den Schutz der natürlichen Wasserressourcen und den nachhaltigen Umgang mit Wasser sicherzustellen, und zwar „in allen Lebens- und Wirtschaftsbereichen zum Wohle der Umwelt“, wie es aus Regierungskreisen hieß.

Zur Wasserstrategie gehört ein Paket von 77 Maßnahmen, in erster Linie zum Schutz und zur Nutzung der Binnengewässer und des Grundwassers. Auch sollen Nord- und Ostsee besser davor geschützt werden, dass über Flüsse Nähr- und Schadstoffe aus Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe und Haushalten in die Meere gelangen. Zu deren umfassendem Schutz soll später eine gesonderte Meeresstrategie vorgelegt werden. Die Pläne für die nationale Wasserstrategie sehen auch eine finanzielle Förderung vor: Zielmarke ist eine jährliche Summe von 100 Millionen Euro über zehn Jahre für klimabezogene Maßnahmen.

Der Themenbogen ist in dem Strategieentwurf weit gespannt. Es gehören vorbeugende Maßnahmen gegen Wasserknappheit dazu, eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung, wasserverträgliche und klimaangepasste Flächennutzung, die Begrenzung von Schadstoffen bis hin zu fachlichen, personellen und finanziellen Verbesserungen in Verwaltung und Verbraucherbildung. Koordiniert und begleitet werden soll die Umsetzung der Strategie durch eine interministerielle Arbeitsgruppe. Alle sechs Jahre soll das Gremium einen Bericht vorlegen, wie weit man gekommen ist.

Grundlage des nun vorgelegten Entwurfs ist ein Vorschlag für eine nationale Wasserstrategie, den das Bundesumweltministerium schon im vergangenen Sommer, damals noch unter Ministerin Svenja Schulze (SPD) aus dem Kabinett Merkel, vorgelegt hatte. Später flossen im Rahmen einer Anhörung weitere Vorschläge und Hinweise der Länder sowie Verantwortlicher aus wasserwirtschaftlich relevanten Arbeitsfeldern ein. Stärker akzentuiert wird im aktuellen Entwurf der Themenkomplex natürlicher Klimaschutz sowie Schutz der Wasserökosysteme. Zu den geplanten Maßnahmen gehören die Renaturierung von Auen und die Verbesserung der Speicherkapazität von Böden. Zu den kurzfristigen Aktionen, mit denen unmittelbar oder jedenfalls in den kommenden fünf Jahren begonnen werden soll, gehören Maßnahmen, um den naturnahen Wasserhaushalt zu schützen, wiederherzustellen und dauerhaft zu sichern. Unter anderem soll ein „Echtzeitmonitoring“ für die Entnahme von Grundwasser aufgebaut werden. Ausnahmen von der Erlaubnispflicht bei Grundwasserentnahmen sollen dagegen abgebaut werden. In Zusammenarbeit von Bund und Ländern will man eine bundesweit einheitliche Definition von Indikatoren und Parametern zur Charakterisierung von Niedrigwasser, Trockenheit und Dürre erarbeiten. Aber auch künftig sollen die Kommunen für Entscheidungen bei Wasserknappheit zuständig sein; an eine Verlagerung oder Zentralisierung ist nicht gedacht.

Kurzfristig will man auch das schwierige Thema Herstellerverantwortung anpacken. Unternehmen, die umweltbelastende Produkte herstellen oder auf den Markt bringen, sollen verstärkt zur Verantwortung gezogen werden. Dabei spielen, ähnlich wie bei anderen Aktionen im Rahmen der Wasserstrategie, auch Vorgaben und Pläne zum Schutz des Wassers auf Ebene der Europäischen Union eine Rolle.