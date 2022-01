Alterssicherung der Ampel : Spekulationsgeschäfte mit der Rente

Die riesigen schuldenfinanzierten Ausgaben zur Pandemiebekämpfung und für den Klimaschutz tragen leider nicht dazu bei, das politische Problembewusstsein für steigende Defizite des Alterssicherungssystems zu schärfen. Dabei täte gerade eine um Nachhaltigkeit bemühte Politik gut daran, sich offen mit dem Zielkonflikt auseinanderzusetzen, dass die Spielräume für sogenannte Zukunftsinvestitionen etwa in dem Maß schrumpfen, wie der Finanzbedarf der gesetzlichen Rente mit der Alterung der Gesellschaft wächst.

Im Grundsatz besteht dieser mit dem Renteneintritt der geburtenstarken Jahrgänge verbundene Zielkonflikt im gesamtwirtschaftlichen Maßstab genauso wie für den Staat allein: Werden steigende Rentenausgaben über höhere Beitragssätze für Betriebe und Beschäftigte finanziert, schrumpfen als Erstes die Spielräume für private Investitionen. Dämpft man den Beitragssatzanstieg durch höhere staatliche Zuschüsse an die Rentenversicherung, schrumpfen die Spielräume der öffentlichen Kassen.

Angesichts der heutigen Denkwelten nicht ironiefrei

Es bleiben zwei Auswege – wovon aber die Ampelkoalition den direkten ausgeschlossen hat: Er läge darin, den demographisch bedingten Ausgabenanstieg zu bremsen. Das ginge etwa durch eine Regelung, die besagt, dass Rentenerhöhungen zwar weiterhin die Kaufkraft der Rentner sichern sollen, aber hinter dem Anstieg der Löhne zurückbleiben dürfen. So war es seit der rot-grünen Rentenreform von 2001 schon angelegt. Die Ampel macht durch ihr Versprechen eines neuen „Mindestrentenniveaus“ sogar Schluss damit, erhöht den Finanzbedarf und schließt auch weitere Anhebungen der Altersgrenze aus.

Damit bleibt nur der Weg, Zielkonflikte zwischen Zukunft und Demographie mittelbar zu mildern: durch Kapitaldeckung. Inspiriert durch ein FDP-Konzept namens „Aktienrente“, fand er Eingang in den Koalitionsvertrag; was angesichts der heutigen Denkwelten rot-grüner Sozialpolitik nicht ironiefrei ist: Kapitaldeckung (Kritiker sagen Aktienspekulation) wurde so politisch zur Zauberformel, um Zweifel an der Solidität der Rentenversprechen von SPD und Grünen aus dem Wahlkampf zu zerstreuen.

Ob es später noch mehr gibt, ist offen

Im Kern hat dieser Weg zwei Vorzüge gegenüber dem Umlagesystem, das die Beiträge der Erwerbstätigen nicht anspart, sondern direkt an die Rentner überweist: Kapitalanlage kann den ökonomischen Erfolg stark prosperierender Weltregionen oder Branchen für die Rentenfinanzierung nutzbar machen. Zudem hilft ein Kapitalstock, der Ansprüche eines Kollektivs sichert, Finanzierungslasten zeitlich zu strecken und bei schwankenden Einnahmen für gleichmäßige Auszahlungen zu sorgen. Das kann freilich auch der Staat als Zuschussgeber der Rentenkasse – solange er nicht die Grenzen seiner Verschuldungsfähigkeit erreicht.

Und was leistet die „Zauberformel“ der Koalition? Fest vereinbart ist nur, dass die Rentenkasse – neben Zuschüssen von jährlich mehr als 100 Milliarden Euro – in diesem Jahr weitere 10 Milliarden Euro zum Aufbau eines Kapitalstocks erhält. Ob es später noch mehr gibt, ist offen. Genau darin aber steckt ein unschönes Pro­blem: Es wäre ein Kapital von mehreren Hundert Milliarden Euro nötig. Sonst reichen selbst Traumrenditen nicht, den vorgezeichneten Anstieg der Beitragssätze und Steuerzuschüsse nennenswert zu dämpfen.

Voreilig wäre der Schluss, dass der Plan deshalb zwecklos sei. Natürlich trägt jeder Euro, der für künftige Ausgaben angespart und nicht heute ausgegeben wird, zumindest etwas dazu bei, die Last künftiger Zahler zu mildern. Wenn Aktien mehr Renditen liefern als Staatsanleihen, gilt das sogar dann, wenn der Staat den Kapitalstock mit neuen Schulden aufbaut.

Die Suche nach der Zauberformel

Es bleibt die Frage, warum zusätzliche Kapitaldeckung ausgerechnet mit der Umlagerente verbunden werden soll. Bisher galt der staatlich geförderte Ausbau privater Zusatzvorsorge als Hebel, um mehr Kapitaldeckung ins System zu bringen. Doch dieser griff an entscheidender Stelle nicht richtig – Kleinverdiener, für die der Zusatzbaustein besonders wichtig wäre, blieben zu oft außen vor.

Theoretisch wäre das am besten durch eine private Pflichtvorsorge zu ändern, was aber erst recht eine gute Zuschussförderung erfordert, damit alle mitziehen können. Politisch sieht es anders aus: Ein Obligatorium gegen den geballten Widerstand von Gewerkschaften, Sozialverbänden und anderen Kapitalismuskritikern durchzusetzen ist schwer. Da fällt es leichter, ein Stück Kapitaldeckung in die gesetzliche Rente einzubauen.

Ein Fehler wäre es, das Rezept der Kapitaldeckung zu verwerfen. Eine Zauberformel ist es aber nicht. Wer mehr Investitionen in zukünftigen Wohlstand will, muss den Anstieg der Rentenausgaben bremsen.