40 Deutsche Mark für jeden: In dieser Umtauschstelle in Hamburg geht es am Sonntag, den 20. Juni 1948, los. Bild: AP

Nur knappes Geld ist gutes Geld. Die Deutschen haben das im vergangenen Jahrhundert zweimal schmerzhaft erfahren müssen, erst nach dem 1. Weltkrieg, als die Hyperinflation 1923 Sparvermögen vernichtet, viele verarmen lässt und die junge Demokratie nachhaltig beschädigt. Die daraufhin eingeführte Rentenmark, die kurz danach von der Reichsmark abgelöst wird, trifft es dann in der zweiten Hälfte der Vierzigerjahre.

Manfred Schäfers Wirtschaftskorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Da läuft die Sache allerdings etwas anders. Die meisten Preise steigen offiziell nicht, schlichtweg weil Erhöhungen wie zuvor im Krieg nicht erlaubt sind. Aber auf dem Schwarzmarkt zeigt sich, dass der Schein trügt, dass das Papier mit dem aufgedruckten Wert nicht mehr allzu viel wert ist. Dort wirkt oft die Zigarette als Recheneinheit und als Tauschmittel – eben weil sie knapp und begehrt ist.

Vor 75 Jahren gibt es daher den nächsten Schnitt, letztlich sind es sogar zwei Einschnitte: Die Deutschen im Westen erhalten die Deutsche Mark, die in der Sowjetischen Besatzungszone bekommen wenige Tage später ihr eigenes neues Geld. Es beginnt ein Wettbewerb: zwei Währungen, zwei Systeme. Das Ergebnis ist bekannt – und immer noch beeindruckend.

Die Sparguthaben werden kräftig gekappt

Zum traurigen Ausgangspunkt des Dramas: Ludwig Erhard, der personifizierte „Wohlstand für alle“ aus guten alten bundesrepublikanischen Zeiten, war schon 1943 als Leiter des Instituts für Industrieforschung der unter den Nazis gefährlichen Frage nachgegangen, wie die Deutschen nach der absehbaren Niederlage mit der in die Höhe geschossenen Staatsschuld und dem gigantischen Kaufkraftüberhang umgehen sollten. „Die Auffassung allerdings, dass ohne entscheidende Eingriffe finanzwirtschaftlicher Art allein durch eine allmähliche Lockerung der wirtschaftlichen Fesseln die Kriegs- in die kommende Friedenswirtschaft überführt werden könnte, . . ., vermag der Verfasser nicht zu teilen“, schreibt er in einer Denkschrift über Kriegsfinanzierung und Schuldenkonsolidierung.

Als Leiter einer Expertenkommission in der amerikanisch-britischen Bizone darf Erhard 1947 die Währungsreform vorbereiten, aber über Zeitpunkt und Konditionen entscheiden die Siegermächte. Die Amerikaner lassen das neue Geld in New York und Washington drucken. Verpackt in 23.000 Holzkisten, wird es in der Geheimoperation „Bird Dog“ über den Atlantik nach Deutschland gebracht.

Am 20. Juni ist es so weit: Jeder kann 40 Deutsche Mark sofort und später noch einmal 20 DM eins zu eins eintauschen. Löhne, Mieten, Renten und andere fortlaufende Verpflichtungen sind in alter Höhe in neuem Geld auszuzahlen. Aber die Sparguthaben werden kräftig gekappt, aus 100 Reichsmark werden 6,50 Deutsche Mark. Schulden in Reichsmark werden 10:1 umgerechnet.

Frei kaufen und verkaufen

Erhard, zu dem Zeitpunkt Direktor der Verwaltung für Wirtschaft in der Bizone, ist nicht Vater der Deutschen Mark, als Namensgeber gilt der US-Leutnant Edward Tenenbaum. Aber Erhard schafft etwas, das für den Erfolg der Operation letztlich wichtiger als Bezeichnung und Umtauschlogistik ist. Er beseitigt noch am Tag der Geldausgabe das System aus Rationierung und Preiskontrolle für die allermeisten Waren – was über seine Zuständigkeit hinausging und in den Reihen der Alliierten umstritten war.

Über das Radio lässt Erhard verkünden, dass die Warenbewirtschaftung für die allermeisten Güter beendet sei. Weil das ein Sonntag ist, ist niemand im Dienst, der das hätte unterbinden können. Die Folgen seines mutigen Schritts sind sofort sichtbar: Die Schaufenster füllen sich plötzlich. Weil die Währungsumstellung in der Luft lag, hatten Händler und Produzenten Waren zurückgehalten, um sich nicht dafür Geld einzuhandeln, das kurz danach kaum etwas wert sein sollte.