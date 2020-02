CDU-Krise : Kümmert euch um die Wirtschaft!

Wenn nur die Union in der Krise stecken würde, wäre es halb so wild. Eine Volkspartei auf Schlingerkurs, das ist fast schon ein vertrautes Bild. Tatsächlich aber herrscht derzeit Krise, wo auch immer man hinguckt. Nicht nur politisch, angesichts der diffizilen Abgrenzung zur AfD oder gesellschaftlich angesichts der tatsächlichen oder zumindest laut beklagten Spaltung der Bevölkerung. Über die Wirtschaft redet hier schon lange keiner mehr, dabei ist es wichtiger denn je.

Die Industrie wird immer schwächer. Die Bürger zahlen so viel Steuern wie nie, Unternehmen müssen mehr an den Staat abführen als in anderen Ländern. Klimaschutzpakete lähmen das Land, weil sie zwar teuer sind, aber den Ausstoß an Klimagasen kaum senken. Straßen und Datenleitungen kommen kaum voran. Und wie Deutschland sich rechtzeitig auf die kommende Technik einstellen soll, weiß niemand. Zwar klagt man laut über die Dominanz amerikanischer und chinesischer Firmen, über die Steuermoral von Amazon, die Datensammelei von Facebook und die Unsicherheit über Huawei – aber ob Deutschland neue Technik überhaupt noch selbst entwickeln möchte, scheint extrem fraglich, so wie die Bürger über moderne Technik herziehen.

Da braucht es eine entschlossene Wirtschaftspolitik. Doch die ist derzeit nicht einmal am Horizont zu erahnen. Seit Monaten kommt die Große Koalition nicht aus ihrem Loch heraus – erst steckte die SPD in der Führungskrise, dann die CDU. Im vergangenen Frühling begann Deutschlands Wirtschaftsleistung zu stagnieren – es war die Zeit, als die damalige SPD-Chefin Andrea Nahles zurücktrat. Kaum hat die SPD zwei neue Vorsitzende, reißt der Rücktritt der ohnehin schwachen CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer die Kanzlerinnenpartei in das nächste Loch.

Die Krise von Union und SPD hat System

Die Krise hat System: Beide Parteien kämpfen mit dem gleichen Problem. Die politischen Koordinaten verschieben sich. SPD wie Union tun sich schwer, ihre Position zwischen den vielen neuen Parteien zu finden.

Beide müssen sich sorgen, dass sie Wähler an die AfD verlieren, wenn sie zu kosmopolitisch auftreten – im Fall der Union betrifft das die sehr konservativen Wähler, im Fall der SPD die traditionellen Arbeiter. Auf der anderen Seite aber müssen beide auch aufpassen, dass sie nicht zu viele Wähler an die Grünen verlieren. In diesem neuen Koordinatensystem sind beide Parteien noch nicht zu Hause. Die FDP wiederum muss überhaupt noch danach suchen, wo in diesem Koordinatensystem Platz für ihre Politik ist. All das hängt nicht zuletzt mit der Wirtschaftspolitik zusammen – und mit ihrem Fehlen.

Was ist da los? Eine einleuchtende These stammt von dem Soziologen Andreas Reckwitz, der mit seinem Buch von der „Gesellschaft der Singularitäten“ bekannt geworden ist. In seinem jüngsten Werk erinnert er daran, dass sich die westliche Welt in den 70er-Jahren als überreguliert erkannt hat und seit den 80er-Jahren immer freier und dynamischer geworden ist: Traditionelle soziale Bindungen verloren an Bedeutung, in wirtschaftlichen Fragen setzten sich Freiheit und Markt eher durch – Infrastruktur beispielsweise wurde in einigen Bereichen nach dem Wettbewerbsprinzip organisiert, seien es Fluglinien oder Datenleitungen. Das hat die Gesellschaft durchaus freier und unübersichtlicher gemacht, aber ihre Entwicklung gleichzeitig beschleunigt. Es war die Zeit des „Dynamisierungsparadigmas“, wie Reckwitz es nennt.