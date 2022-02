Bundeswehr-Etat : Schlecht ausgerüstet

Christopher B. Haas

26.02.2022 - 18:08

Ausrüstung lässt sich beschaffen, wenn man will. Das Kernproblem ist das Personaldefizit. Müsste Deutschland mobil machen, dann wären alle ausgebildeten Reservisten schlapp in den Fünfzigern und wären an Waffen ausgebildet, die es längst nicht mehr gibt. Auch ich als glorreicher alter Luchsreiter müsste wohl mit dem Bus in die Schlacht fahren. Düstere Aussichten Dank einer tollen deutschen Politik in den letzten 20 Jahren... MfG C. B. Haas