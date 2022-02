Aktualisiert am

Krieg in der Ukraine : Konflikt bremst Luftfahrt immer stärker

Länger als der A380, die Flügelspannweite noch einige Meter breiter als beim Airbus-Modell, und gleich sechs Triebwerke für ausreichend Schub – das Modell An-225 der ukrainischen Herstellers und Betreibers Antonov ist das größte Frachtflugzeug der Welt, gefragt für schwere Spezialtransporte. Doch nach russischen Angriffen ist unklar, ob es wieder starten kann. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba schrieb auf dem Kurznachrichtenportal Twitter, Russland habe „unsere Mriya“ – so der Kosename des 33 Jahre alten Luftfahrtunikats, von dem es nur ein Exemplar gibt – „zerstört“. Mriya ist ukrainisch und heißt Traum.

Timo Kotowski

Von Antonov gab es keine Bestätigung einer möglichen Zerstörung. Doch was das Unternehmen zu dem Flugzeug, das auf dem angegriffenen Flughafen Hostomel bei Kiew stand, mitteilt, klingt nicht sonderlich hoffnungsvoll. Solange die An-225 nicht von Fachleuten inspiziert worden sei, „können wir nichts zum technischen Zustand des Flugzeugs berichten“, erklärte Antonov ebenfalls über Twitter. Die Zukunft eines besonders symbolträchtigen Frachtflugzeugs ist aktuell zumindest ungewiss.

Keine Direktflüge nach Moskau

Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat Folgen für die Luftfahrt, die weit über die Krisenregion hinausreichen. Direktflüge zwischen Russland und der EU gibt es vorerst nicht mehr – auch Belarus ist von Deutschland aus nicht mehr direkt erreichbar. Wer von London, Amsterdam oder Frankfurt nach Moskau will, muss mindestens einen Umweg mit Umstieg in Istanbul in Kauf nehmen. Turkish Airlines fliegt noch Passagiere nach Russland.

Für Fracht gibt es kaum Alternativen. An deutschen Frachtbasen wie Frankfurt und Leipzig sollen schon nicht mehr abtransportierte Ladungen für Russland stehen. Für Fluggesellschaften aus immer mehr Ländern bleibt der Luftraum über Russland versperrt. Auch für Flüge von Europa nach China, Japan und Südkorea, die üblicherweise den Weg über Sibirien nehmen, sind deshalb Umwege nötig.

Airlines aus mittlerweile 36 Staaten dürfen diesen Weg nicht mehr nehmen. Moskau reagierte damit auf Sanktionen verschiedener Länder – darunter die gesamte EU, die Landungen der staatlichen russischen Aeroflot verboten oder ihrerseits russische Überflüge untersagt hatten.

Finnair schlägt Alarm

Die Deutsche Lufthansa informierte, dass Fernost-Flüge, die Russland fortan südlich umfliegen sollen, nun länger zum Ziel benötigten. Deshalb seien Anpassungen in den Flugplänen nötig. Besonders hart trifft die Eskalation die finnische Gesellschaft Finnair.

Ein wesentlicher Teil ihres Geschäft bestand darin, Reisende mit Umstieg in Helsinki auf sehr kurzem Weg über Nordrussland nach Fernost zu bringen. Das ist nun nicht mehr möglich. Finnair-Chef Topi Manner erklärte, die meisten Flüge nach Asien seien nicht mehr wirtschaftlich durchführbar. Alle Verbindungen nach Tokio, Osaka, Schanghai und Seoul habe man zunächst bis zum 6. März ausgesetzt.