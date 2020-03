Deutsche Wirtschaftsprüfer : „Quartalsberichte waren noch nie so spannend wie in diesem Jahr“

„Quartalsberichte waren noch nie so spannend wie in diesem Jahr“

Hotels und Flugzeuge sind leer, Fabriken stehen still, Lieferketten drohen zu reißen: Der oberste Wirtschaftsprüfer erklärt, was sich über die Folgen des Coronavirus aus den Abschlüssen lesen lässt.

Herr Naumann, die Ausbreitung der Corona-Epdemie bekommen viele Unternehmen gerade enorm zu spüren. Sind die Folgen schon in den Jahresabschlüssen 2019 sichtbar, die in diesen Tagen vorgestellt werden, oder erst in den Abschlüssen in einem Jahr?

In der Regel werden wir das erst in den Jahresabschlüssen 2020 sehen. Jetzt erleben wir angesichts des Coronavirus einmal, wie wichtig Quartalsberichte sein können.

Dem würden viele, vom amerikanischen Präsidenten Donald Trump bis zum Vorstandsvorsitzenden der Allianz, Oliver Bäte, widersprechen. Sie haben die entsprechenden Börsenaufsichten aufgefordert, zu prüfen, ob man die Quartalsberichterstattung nicht einstellen könne.