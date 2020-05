DGB-Chef Hoffmann am 1. Mai : Arbeiterführer auf Abstand

Der 1. Mai, bekannt als Tag der Arbeit, ist schon immer ein historisches Datum – jedenfalls seit 1886. Damals endete eine Kundgebung für kürzere Arbeitszeiten in Chicago in einem Blutbad, ausgelöst durch eine Bombe und Schüsse der Polizei. Die Erinnerung an diese Ereignisse in einer Form gemeinschaftlicher Selbstbestärkung begründete den alljährlichen Feiertag der Gewerkschaftsbewegung.

Der 1. Mai 2020 wird für den Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) und seinen Vorsitzenden Reiner Hoffmann allerdings auf andere Weise zum historischen Datum: Erstmals in der Nachkriegsgeschichte fallen die üblichen Kundgebungen, zu denen sich sonst mehr als 350.000 Menschen auf Straßen und Plätzen versammeln, aus. Erzwungen haben das aber weder der Klassenfeind noch ein brutaler Obrigkeitsstaat, sondern jenes Virus, das keine Klassenunterschiede kennt.