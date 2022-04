Aufschwung trotz Krise : Was den deutschen Arbeitsmarkt so stark macht

In der Gastronomie geht es nicht nur wegen des guten Wetters wieder bergauf. Bild: Lucas Bäuml

Dieses Jahr sollte endlich alles besser werden, doch wegen des furchtbaren Kriegs in der Ukraine steckt die deutsche Wirtschaft nun schon wieder im Krisenmodus. Neue Lieferengpässe, steigende Energiepreise, womöglich gar ein Gasembargo: Die Unternehmen rechnen mit harten Zeiten und rufen zur Kostendisziplin, die Gewerkschaften warnen vor einem Produktionsstopp in weiten Teilen der Industrie, die Wirtschaftsforschungsinstitute korrigieren ihre Wachstumsprognosen nach unten.

Am Arbeitsmarkt ist von alldem bislang nicht viel zu merken. Die Arbeitslosigkeit ist im März sogar weiter gesunken und hat damit das Vor-Corona-Niveau fast wieder erreicht. Natürlich kann es jederzeit und sehr schnell in die andere Richtung gehen, insbesondere, falls kein russisches Gas mehr fließen sollte. Doch derzeit – und das ist das eigentlich Bemerkenswerte – erwarten Fachleute, dass sich der Aufschwung in diesem Jahr fortsetzt. Die Zahl der Erwerbstätigen könnte um eine halbe Million steigen, die der Arbeitslosen um 300.000 sinken.