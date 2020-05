Deka-Vertreter Ingo Speich : Fondsmanager mit Schlagkraft

Ingo Speich mag die große Bühne. Zum Beispiel die Münchner Olympiahalle. Dort sitzen im weiten Rund üblicherweise Tausende Aktionäre der großen Dax-Konzerne wie Siemens, Allianz oder BMW und hören dem Fondsmanager der Deka Investment zu, wie er einsam am Rednerpult stehend das hinter ihm sitzende Topmanagement lobt oder tadelt. Dann gibt es Applaus, mal leise, mal laut, und je lauter, desto größer natürlich die Zustimmung. Meist wohlwollend wird der Auftritt des schlanken Managers in dem perfekt sitzenden Anzug quittiert. Der 43 Jahre alte Mann nimmt es schließlich mit der gesamten Deutschland AG auf, das ist ein bisschen wie David gegen Goliath.

Hauptversammlungen sind für Speich und seinen Arbeitgeber Deka die perfekte Bühne in eigener Sache: Speich ist Leiter Corporate Governance der Sparkassen-Fondsgesellschaft Deka, er ist also ein Fachmann für gute Unternehmensführung. Aber damit ist Speich auch Aushängeschild des Wertpapierhauses, das rund 280 Milliarden Euro verwaltet und fast fünf Millionen Depots betreut. Hinter Speichs Auftritten steckt stets die unterschwellige Botschaft an die Kleinaktionäre, dass das Ersparte bei der Deka gut aufgehoben ist. Speich nimmt man ab, dass es ihm – anders als manchem gelangweilten oder wütenden Aktionär – nicht um die Brühwurst am Buffet, sondern um eine sachorientierte Redeschlacht geht. Hauptversammlungen sind schließlich der Ort, an dem angestellte Vorstandsmitglieder einmal im Jahr den Eigentümern des Unternehmens, den Aktionären, Auskunft geben müssen. Speich hebt mit seinen kenntnisreichen Beiträgen das nicht immer hohe Niveau. Das Ziel: Anders als viele angelsächsische Fonds will die Deka langfristig in deutschen Aktien investiert bleiben, aber als Aktionär dem Vorstand Anregungen geben, die zu einem höheren Unternehmenswert führen.