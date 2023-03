In Deutschland zieht an kalten Tagen viel Wasserdampf von fossil betriebenen Heizungen in die Luft. Bild: dpa

Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) hat am Mittwoch im Bundestag das von 2024 an geplante Verbot zum Einbau neuer Gas- und Ölheizungen verteidigt. „Das wird eine große Transformationsaufgabe, vor der wir uns nicht drücken können“, sagte sie. Geywitz verwies auf das Ziel, dass Deutschland bis 2045 klimaneutral werden soll. Eine Sprecherin von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte, die Neuregelung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) solle „pragmatisch und sozial ausgewogen“ gestaltet werden.

Am Vortag war ein Gesetzentwurf des Wirtschafts- und des Bauministeriums bekannt geworden, wonach vom kommenden Jahr an sowohl in Neu- als auch in Bestandsbauten keine Gas- und Ölheizungen mehr eingebaut werden dürften. Von 2045 an soll in Deutschland gar nicht mehr mit fossilen Energieträgern geheizt werden dürfen. Die FDP hatte den Entwurf scharf kritisiert. Ihr Parteichef und Finanzminister Christian Lindner sagte, es werde am Ende eine ökonomisch, ökologisch und sozial „gut ausbalancierte“ Lösung geben. Aus der SPD-Fraktion hieß es, man müsse im parlamentarischen Verfahren über Übergangsfristen und finanzielle Förderung reden.