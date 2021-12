Atomkraftwerke gehen vom Netz : Der letzte Tag der Wolkenmaschine

Die Anfänge

Winkler: „Ich kenne die Anfänge nur aus den Geschichten der Einwohner. In den siebziger Jahren versuchte die Politik den Bürgern von Neckarwestheim das Kernkraftwerk schmackhaft zu machen. Ihr tragt die Last der Produktion, die anderen tragen die Last der Entsorgung, hieß es damals. Der Block 1 ging dann in Betrieb, das Versprechen wurde später gebrochen. Zunächst war die Goldgräberstimmung aber groß.

Stefanie Diemand Redakteurin in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Philipp Krohn Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Menschen und Wirtschaft“. Folgen Ich folge



Göttsche: Meine ersten Berührungspunkte waren, dass Anfang der siebziger Jahre die Landesregierung beschlossen hat, dass Brokdorf ein weiteres Kernkraftwerk sein soll. Es gab Informationsveranstaltungen, in denen sich Bürger informieren konnten. Ich habe mir das angehört und für mich entschieden, dass der damalige Rat richtig entschieden hat.

Bühler: Ich bin 1980 geboren, habe also keine Erinnerungen daran. Aber seit ich auf der Welt bin, habe ich das Kernkraftwerk als sichere Einrichtung wahrgenommen und das blieb sie bis heute. 1975 gab es einen Unfall, da kamen zwei Menschen ums Leben. Nach meinem Wissen sind sie am Wasserstoff und an den Verbrennungen gestorben. Eine Leitung ist kaputtgegangen. Ähnliches hätte auch bei einem Unternehmen wie BASF passieren können. Ich möchte das aber nicht schönreden.

Neubauer: Der Block 1 des Kraftwerks Isar ging 1979 ans Netz, da war ich 14 Jahre alt. Ich habe in der Schule mitbekommen, dass das Kraftwerk vor allem bei den älteren Schülern ein Thema war. Die liefen dann mit Plaketten durch die Gegend, auf denen stand „Atomkraft, nein danke.“ Auch meine Eltern haben immer wieder darüber diskutiert. Es gab viele unterschiedliche Meinungen. Aber als Jugendlicher hatte ich ehrlich gesagt andere Dinge im Kopf.

Göttsche: Es gab Protest gegen Kernkraft, auch im Ort standen einige Bürger kritisch zur Kernkraft. Die haben sich vehement dagegen ausgesprochen.

Petters: Die Proteste sind als Schlacht von Grohnde bekannt. So nennt es hier kaum jemand.

Göttsche: Das liegt jetzt schon fünfzig Jahre zurück: Die Genehmigung wurde erteilt. Der Protest wurde immer stärker. Aber es war ein bundesweiter Protest. Demonstrierende aus dem ganzen nordeuropäischen Raum reisten an. Die Auseinandersetzung um die Kernkraft in unserem Land hat sich in Brokdorf und in Wyhl abgespielt.

Ein normaler Anblick

Krone: Ich kann mich nicht erinnern an den Bau, das Kraftwerk Emsland ging 1988 in Betrieb. Ich war im Studium und habe das nicht verfolgt. Es ist eines der jüngsten Kernkraftwerke. Das letzte, das gebaut wurde. Wir haben auch zwei Gaskraftwerke in Lingen. Die Kühltürme waren immer zu sehen. Die meisten haben sie nicht unterschieden, weil die Kühltürme identisch aussehen.

Mehr zum Thema 1/

Winkler: Der Block 2 von Neckarwestheim ist der neueste Block in Deutschland, er ging 1989 ans Netz. Damals war ich noch nicht im Ort, ich kenne es also nur aus Erzählungen. Die Diskussion war gespalten: Die einen sahen die großen Möglichkeiten für Neckarwestheim. Die Weinbauern und Landwirte hatten einen anderen Blick darauf. Am Ende überwogen für den Gemeinderat die Möglichkeiten.

Neubauer: Im April 1988 kam dann der zweite Block, in dieser Zeit war ich in der Bundeswehr. Ich weiß noch, dass damals oft gefragt wurde, ob der zweite jetzt auch noch unbedingt hierher muss.