Folgen der Corona-Krise : Die unsichere Zukunft der Azubis

Stephan Mittendorf und sein Bruder hätten um diese Jahreszeit normalerweise alle Hände voll zu tun. Gemeinsam führen sie einen Gastronomiebetrieb in dem kleinen Ort Buchhagen im Weserbergland: ein Fachwerkhaus, ein großer Saal mit Platz für bis zu 1600 Gäste, drum herum Natur. Ihr übliches Programm, das wären in diesen Wochen freitags und samstags jeweils zwei Hochzeiten, dazu Varieté-Abende, ein großer Frühstücksbrunch an Christi Himmelfahrt, Spargel-Essen an Pfingstsonntag. Stattdessen macht sich Stephan Mittendorf derzeit Gedanken darüber, ob er seinen Gästen Essen am Tisch servieren kann oder besser nur einen Speisewagen abstellt, sobald er wieder öffnet. Kommenden Freitag soll es so weit sein, wenn auch mit viel weniger Gästen als üblich.

„Immerhin: Wir leben noch“, sagt Mittendorf. Er weiß, dass das wirtschaftlich gesehen nicht selbstverständlich ist. Der Branchenverband Dehoga warnte kürzlich, das Hotel- und Gastgewerbe stehe vor einer Pleitewelle, wenn sich nicht bald etwas tue, jedem dritten Betrieb drohe das Aus. Sein Bruder und er hätten in den vergangenen Jahren nicht nur gut gewirtschaftet, sondern auch Rücklagen gebildet, erzählt der Gastronom. Das zahle sich nun aus. Einfach ist die Situation trotzdem nicht. Die Soforthilfe der KfW ist beantragt, aber noch nicht auf dem Konto eingegangen, das Kurzarbeitergeld für die 18 festangestellten Mitarbeiter müssen sie vorstrecken – und das bislang ganz ohne Einnahmen.