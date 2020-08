Grundeinkommen-Experiment : Werden wir hinterher klüger sein?

Aktualisiert am

Normalerweise wird die Ankündigung eines Forschungsprojektes von der Öffentlichkeit nicht weiter beachtet. Diesmal ist es anders, das Presseecho ist groß. Der Verein „Mein Grundeinkommen“ ermöglicht über Spenden aus einem großen Kreis von Unterstützern einen Modellversuch, den das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung wissenschaftlich begleiten wird. Drei Jahre lang werden 120 aus den Bewerbern zufällig ausgewählte Menschen ein bedingungsloses Grundeinkommen von 1200 Euro im Monat erhalten. Sie werden regelmäßig befragt werden, wie auch eine größere Kontrollgruppe, die kein Grundeinkommen erhält.

Man betrete damit wissenschaftliches Neuland, so der wissenschaftliche Leiter der Begleitforschung, Jürgen Schupp. „Wir möchten herausfinden, ob ein bedingungslos ausgezahlter Geldbetrag über den Zeitraum von drei Jahren zu statistisch signifikanten Veränderungen im Handeln und Empfinden führt.“

Vermutlich wird dies so sein. Monatlich 1200 Euro für drei Jahre entspricht einem Geldgeschenk von 43.200 Euro. Manche werden ein Studium aufnehmen, von dem sie schon lange geträumt haben. Andere werden sich mehr Zeit für die Familie gönnen, solange die Kinder klein sind. Viele werden schlicht genau so weiterarbeiten wie bisher, weil sie damit zufrieden sind und zudem wegen einer dreijährigen Einkommensspritze nicht ihre beruflichen Ambitionen aufgeben. Aber sie freuen sich über das Vermögenspolster, das sie in der Zeit aufbauen können.

Die wenigsten werden sich auf die faule Haut legen

Alleinerziehende, die nur in Teilzeit arbeiten können, werden durchatmen, da sie drei entscheidende Jahre ohne finanzielle Sorgen verbringen können. Hartz-IV-Empfänger werden mit größerer Motivation eine Arbeit aufnehmen, weil ihnen, da ihr Einkommen für drei Jahre bedingungslos ist, nicht das meiste ihres Verdienstes über den Transferentzug wieder verlorengeht. Die Studie wird Erkenntnisse bringen, die man dem bei weitem schlechtesten Argument gegen das bedingungslose Grundeinkommen entgegensetzen kann: Alle würden sich dann auf die faule Haut legen und aufhören zu arbeiten. Dies werden wohl die wenigsten tun.

Aber sind wir, wenn wir dies wissen und nicht nur vermuten, wirklich besser gewappnet, um zu entscheiden, ob ein Grundeinkommen für alle eingeführt werden kann? Sollte es je Wirklichkeit werden, so muss es finanziert werden. Der Verein „Mein Grundeinkommen“ fordert eine bedingungslose Zahlung an alle Bürger und will zugleich den heutigen Sozialstaat erhalten. Er setzt sich sehr eindeutig von dem Vorschlag des Hamburger Ökonomen Thomas Straubhaar ab, durch ein Grundeinkommen den Sozialstaat heutiger Prägung zu ersetzen.