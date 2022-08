Aktualisiert am

Nahverkehr : Was bringt das 9-Euro-Ticket dem Klima?

Das 9-Euro-Ticket bringt nichts für das Klima, hieß es bisher. Neue Studien zeigen: Ganz so schlimm ist es nicht.

Nur noch wenige Tage, dann ist das größte Experiment in Deutschlands öffentlichem Nahverkehr schon wieder vorbei. Nur noch bis kommenden Mittwoch kann das 9-Euro-Ticket in allen Nahverkehrszügen, Straßenbahnen und Bussen des Landes genutzt werden. Dann gelten wieder die alten Preise wie vor dem Ticketstart am 1. Juni, nach Anhebungen sogar teilweise höhere.

Der Erfolg ist überwältigend, fast 40 Millionen Mal wurde das Ticket bis zur ersten Augustwoche verkauft. Sogar Bundeskanzler Scholz lobte es: „Es war eine der besten Ideen, die wir hatten.“ Dabei war sie eine Schnellgeburt in einer Nachtsitzung der Regierung, die Entlastungen für die Bürger wegen der hohen Energiepreise beschließen sollte. Aber hat das günstige Monatsticket auch etwas fürs Klima gebracht, wie die Regierung erhoffte? Und wird etwas Ähnliches bald dauerhaft eingeführt?