Ölpreisdeckel : „Europa hätte das viel früher angehen sollen“

Die Europäische Union (EU) geht am Montag die nächsten Schritte in der wirtschaftlichen Auseinandersetzung gegen Russland. Mit einem Preisdeckel für den Transport russischen Öls sowie mit einem europäischen Embargo für per Schiff transportiertes russisches Rohöl versuchen sich die Regierungen daran, die Kriegskasse Russlands weniger zu füllen, ohne dabei den Ölpreis stark steigen zu lassen.

Doch die Erwartungen daran sollten laut Energieökonom An­dreas Löschel nicht zu hoch sein. „So wie der Ölpreisdeckel jetzt gestrickt ist, wird er überschaubare Auswirkungen haben“, sagte er der F.A.Z. „Europa hätte das viel früher und bevorzugt mit einem Importzoll angehen sollen.“

Der Bochumer Professor sieht die Höhe des Preisdeckels als Kompromiss zwischen den verschiedenen Ländern, die mal mehr und mal weniger starke Eingriffe wollten. Aktuell überwiege die Absicht, russisches Öl weiter auf dem globalen Markt zu halten. So sei der Deckel relativ schwach gestaltet.

Die Ukraine kritisiert die Höhe des Deckels

Die EU setzt gemeinsam mit Amerika, Kanada, Japan, Australien und Großbritannien auf einen Preisdeckel für russisches Öl von 60 Dollar je Barrel (159 Liter) unterhalb des jüngsten Marktpreises von 69 Dollar: Nur wenn der Verkaufspreis durch Russland die 60 Dollar nicht übertrifft, dürfen Reedereien der besagten Länder mit ihren Schiffen von Montag an noch Öl aus Russland transportieren.

Das haben sowohl die EU-Länder als auch die G-7-Staaten am Wochenende beschlossen. Neben dem Transport setzt die EU den Hebel auch für Dienstleistungen wie Versicherungen an, damit der russische Ölpreis unterhalb der Schwelle bleibt. Europäische Reedereien betreiben nach Angaben der Brüsseler Beamten mehr als die Hälfte aller Tanker auf der Welt.

Die Ukraine befürwortet einen Ölpreisdeckel, kritisiert den Wert von 60 Dollar jedoch als zu hoch. Zeitgleich mit dem Ölpreisdeckel beginnt am Montag schrittweise das lange beschlossene Ölembargo gegen Russland in der EU, durch das kein Öl mehr aus Russland auf dem Seeweg in den Ländern der Union ankommen soll. Deutschland will zudem bis zum Jahresende auch auf russische Öllieferungen über die Pipeline Druschba verzichten.

Laut Löschel dürften die Preise für viele Öltransporte aus Russland schon bisher so gestrickt sein, dass sie oftmals unterhalb des Deckels von 60 Dollar je Barrel liegen. „Viele Lieferungen müssen schon jetzt teilweise deutlich günstiger verkauft werden, weil die Transportkosten für russisches Öl so hoch sind“, sagte er. „In vielen Fällen wird also gar nicht viel passieren.“ Daher dürften die Rückwirkungen auf den Ölmarkt nicht besonders groß sein.

Allerdings hängt das mit davon ab, wie die Organisation erdölexportierender Länder und ihrer Verbündeten (OPEC+) agieren. Löschel erwartet von diesen Ländern tendenziell eine Verknappungsstrategie, auch weil die Ölpreise im Vergleich zu Kohle und Gas auf einem relativ moderaten Niveau liegen. Russland zählt zu den beteiligten Staaten und könnte Druck ausüben, um die Mengen stärker zu verknappen und die Preise zu erhöhen. Für die Tankstellenpreise hierzulande rechnet Löschel derzeit nicht mit einem starken Anstieg. Schließlich sind diese im Vergleich zu den Ölpreisen immer noch vergleichsweise hoch.

Die OPEC behält die Födermengen bei

Die OPEC-Länder unter Führung von Saudi-Arabien sowie zehn weitere Partnerländer hatten vor zwei Monaten vereinbart, die Förderung von November an um zwei Millionen Barrel am Tag zu senken. Das war die stärkste Senkung seit 2020 zu Beginn der Corona-Krise. Am Sonntag einigten sich die Länder darauf, die derzeitigen Fördermengen beizubehalten. Derzeit kaufen China, Indien und Ägypten einen großen Teil des russischen Erdöls. Öl ist für Russland eine weitaus wichtigere Einnahmequelle als Erdgas.

Wichtig am Ölpreisdeckel ist für Löschel vor allem, dass dieses Instrument gegen Russland nun besteht und so der strategische Handlungsspielraum erweitert wird. „Das gibt die Möglichkeit, schnell die finanziellen Möglichkeiten einzuschränken, wenn es gewünscht ist“, sagte er. Der Preisdeckel lasse sich relativ schnell anpassen. Das sei nun spät, aber die Einschränkung der finanziellen Möglichkeiten eben wichtig. „Wir haben in diesem Jahr sehr viel Geld nach Russland überwiesen“, sagte er. „Mit einem raschen Preisdeckel oder einer Importsteuer auch auf Gas hätte das vermieden werden können.“

Russland hätte kurzfristig kaum ausweichen können, und ein Großteil der Erlöse aus den Preissteigerungen wäre so in Europa geblieben. Inzwischen bestehen zunehmend Umgehungsmöglichkeiten für die Ölsanktionen. So soll Russland mittlerweile rund 100 gebrauchte Öltanker gekauft haben, um selbst im Geschäft zu bleiben, berichtet die „Financial Times“ unter Berufung auf Daten eines Schiffs­brokers. Dennoch habe Russland nicht genug Transportschiffe, um den derzeitigen Export aufrechtzuerhalten.

Nach Angaben von Estlands Regierungschefin Kaja Kallas könnte jeder Dollar weniger je Barrel die russischen Einnahmen aus dem Ölverkauf um zwei Milliarden Dollar oder umgerechnet 1,9 Milliarden Euro im Jahr drücken. Der Ökonom Jacob Nell hatte prognostiziert, dass sich mit Ölembargo und Preisdeckel die Einnahmen Russlands im kommenden Jahr auf unter 150 Milliarden Dollar halbieren werden. Er sieht dies als eine entscheidende Schwelle. „Es ist der Wert, ab dem in den Jahren 2008, 2014 und 2020 der Rubel einbrach, die Banken in Schwierigkeiten gerieten und die generelle Anfälligkeit des russischen Finanzsystems deutlich wurde“, hatte er „Capital“ gesagt.