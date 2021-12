Forscher-Einheit verkauft : Was aus der „Nudge Unit“ der britischen Regierung wird

Als kleines Team in der Downing Street gegründet, ist die „Nudge Unit“ zu einer großen Beratung für soziale Innovation gewachsen. Jetzt wird sie verkauft. Was hat es mit der Forschergruppe auf sich?

Die vor gut einem Jahrzehnt gegründete Einheit von Verhaltenswissenschaftlern und Psychologen der britischen Regierung wird komplett verkauft und von einer unabhängigen Stiftung übernommen. Diese Transaktion für 15 Millionen Pfund (rund 18 Millionen Euro) hat sie am Montag in London bestätigt. Das Behavioural Insights Team (BIT), besser bekannt unter dem Namen „Nudge Unit“, gehört damit künftig vollständig der Stiftung Nesta. Diese will damit „soziale Innovationen“ vorantreiben. Zu den Zielen von Nesta zählen, die Übergewichtigkeitsquote in der Bevölkerung zu halbieren, ärmere Kinder besser auf die Schule vorzubereiten und die CO2-Emissionen der Haushalte zu reduzieren.

Philip Plickert Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London. Folgen Ich folge

Das Behavioural Insights Team hat bisher schon auf sehr unterschiedlichen Feldern geforscht und beraten: Wie man Arbeitslose besser in Jobs vermitteln, Fettleibigkeit durch gesündere Ernährung bekämpfen, Bürger zu pünktlicher Steuerzahlung animieren, mehr für die Rente sparen, Geldpolitik besser erklären und islamistische Boko-Haram-Kämpfer in Nigeria wieder in die Gesellschaft integrieren kann – dies sind einige der Themen der BIT-Wissenschaftler und Berater. Dazu haben sie Hunderte Experimente gemacht.

Der hohe Umsatz der Nudge Unit

Gegründet wurde die Forschergruppe 2010 in der Downing Street, nachdem ein Berater der damaligen Regierung David Camerons das Buch „Nudge“ der Verhaltensökonomen Cass Sunstein und Ri­chard Thaler begeistert gelesen hatte. Dessen Grundidee lautet, Menschen durch kleine „Schubser“ (Nudges) zu „besserem“ Verhalten zu bewegen. Dies kann dadurch geschehen, dass Entscheidungssituationen anders formuliert („geframt“) werden oder die Menschen andere Informationen oder Anreize erhalten. Freilich meldeten sich auch Kritiker, die vor einem paternalistischen „Nanny-Staat“ warnen, der die Bürger bevormundet oder manipuliert. Auch das Berliner Kanzleramt hat vor einigen Jahren Stellen für verhaltenswissenschaftlich geschulte Berater ausgeschrieben.

Das britische Nudge Unit wuchs schnell, von anfangs zwei Dutzend auf heute fast 250 Mitarbeiter. 2014 hat die Regierung es ausgegliedert und teilprivatisiert; Miteigentümer wurde Nesta, das damalige „National Endowment for Science, Technology and the Arts“, das bald darauf in eine unabhängige Stiftung umgewandelt wurde. Inzwischen hat das BIT Büros in den USA, in Australien, Singapur, Kanada und Frankreich eröffnet und in mehr als fünfzig Ländern Regierungen, Verwaltungen und Unternehmen beraten. Vergangenes Jahr verbuchte es bei 21 Millionen Pfund Umsatz fast 2,3 Millionen Pfund Gewinn.

Neue Rahmen für alte Weisheiten

David Halpern, Gründungsdirektor des BIT und Professor am King’s College London, nannte die Zusammenarbeit mit der Nesta-Stiftung ideal. „Die intensivere Partnerschaft wird die angewandte Verhaltenswissenschaft auf die nächste Ebene heben, während wir sie mit neuen innovativen Methoden verbinden wie Data Science, Sozialpsychologie und kollektiver Intelligenz“, sagte er.

Ein großes Thema des BIT ist der Kampf gegen Übergewicht durch ungesunde, zu fetthaltige Ernährung. Zu den konkreten politischen Maßnahmen zählt die in Großbritannien eingeführte Zu­ckersteuer. Dadurch sei der Zuckergehalt in Getränken um ein Drittel verringert worden, behauptet das BIT, wobei Kritiker darauf verweisen, dass der Zuckerkonsum nicht deutlich sinke. Die von der Regierung Johnson verkündeten TV-Werbeverbote für zu fette oder zu süße Nahrungsmittel gehen auch auf Ansätze der Nudge-Theorie zurück. Das BIT rühmt sich auch, mehr als 10 Millionen Arbeitssuchenden durch eine bessere Vermittlung geholfen zu haben. Durch anders formulierte Handybotschaften konnte zudem die Zahl der verpassten Arzttermine drastisch gesenkt werden. Für die Rente lautet der Rat vom BIT, statt von Sparen besser von „Investitionen“ fürs Alter zu sprechen. Dies erhöhe die Vorsorgebereitschaft.